Nuoto di fondo, polemiche agli Assoluti di Piombino: Barbara Pozzobon non ci sta

Sono andate in scena in questo week end le gare valide per gli Assoluti di nuoto di fondo a Piombino. Una competizione utile anche per definire, in ambito femminile, il secondo nome per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi per la specialità nelle acque libere. Con Ginevra Taddeucci che ha staccato il biglietto per i Giochi grazie al tempo nuotato nei 1500 sl al Settecolli di Roma, le osservate speciali in questi campionati erano in particolare Giulia Gabbrielleschi e Barbara Pozzobon.

Ebbene, nella gara in cui il titolo è andato a Giulia Berton, Gabbrielleschi è stata quella che tra le papabili per l’appuntamento a Cinque Cerchi ha ottenuto il riscontro migliore, giunta terza in una competizione Open che ha visto la partecipazione anche della campionessa brasiliana Ana Marcela Cunha (seconda). Quarta piazza per Pozzobon, che però ha lamentato qualcosa di grave al termine della prova.

“È stata una gara che non può essere tenuta in considerazione come qualificazione olimpica. Sono stata danneggiata da avversarie scorrette. Ho provato a fare di tutto per dimostrare il mio valore“, ha dichiarato l’atleta allenata da Fabrizio Antonelli (fonte: ilgazzettino.it).

Ricordiamo che la nuotatrice in questione è stata argento nella 10 km agli ultimi Europei di Belgrado (Gabbrielleschi bronzo in questa circostanza) e ha conquistato l’oro nella 25 km, dimostrando quindi un certo standard dal punto di vista internazionale. Ora la palla passa al coordinatore Stefano Rubaudo, che dovrà prendere le sue decisioni.