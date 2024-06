Novak Djokovic si ritira dal Roland Garros: “Ho giocato con il cuore, ma ho una lacerazione del menisco”

In una giornata come quella di oggi si può dire che anche Novak Djokovic è umano. Dopo l’incredibile miracolo compiuto ieri contro Francisco Cerundolo, il nativo di Belgrado ha dovuto alzare bandiera bianca e ritirarsi dal Roland Garros 2024, lasciando così spazio a Jannik Sinner ed al suo approdo in vetta alla classifica mondiale.

Djokovic si è procurato ieri una lacerazione del menisco mediale del ginocchio destro e dunque è assolutamente impossibilitato a scendere in campo domani contro Casper Ruud nei quarti di finale dello Slam parigino.

Una decisione sicuramente sofferta per il serbo, che ora dovrà recuperare in vista di Wimbledon e delle Olimpiadi, che si disputeranno proprio sui campi parigini. Il ritiro di Djokovic, come ormai si sa, ha aperto le porte del numero uno del mondo a Sinner. Il serbo lascia dunque il primato della classifica ATP dopo 117 settimane consecutive.

Queste le parole di Djokovic nel suo messaggio sulle proprie pagine social: “Sono davvero dispiaciuto di dover annunciare il mio ritiro dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato il massimo nel match di ieri e purtroppo, a causa di una lacerazione del menisco mediale del ginocchio destro, io e il mio team abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un’attenta valutazione e consultazione. Auguro la migliore fortuna ai giocatori che gareggeranno questa settimana e ringrazio di cuore gli incredibili tifosi per l’affetto e il continuo supporto. Ci vediamo presto. Con affetto e gratitudine, Nole“.