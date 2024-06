Novak Djokovic chiarisce la sua condizione dopo l’operazione al ginocchio. Si punta alle Olimpiadi di Parigi

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Novak Djokovic, costretto a ritirarsi dal Roland Garros prima di affrontare il norvegese Casper Ruud nei quarti di finale. Una lesione al menisco del ginocchio destro ha impedito a Nole di difendere il suo titolo a Parigi e nello stesso tempo ha reso ufficiale il cambio della guardia al vertice del tennis mondiale. Jannik Sinner, semifinalista nel Major francese, da lunedì 10 giugno sarà in vetta al ranking ATP, interrompendo una serie interminabile di Djokovic sul trono (117 settimane consecutive e 428 complessive).

Nella giornata di ieri il fuoriclasse balcanico si è sottoposto proprio nella capitale transalpina a un intervento di artroscopia del ginocchio per il problema di natura meniscale citato, nello specifico di quello mediale. Per quanto affermato dal collega serbo Sasa Ozmo sulla testata serba Sportklub, i tempi di recupero dovrebbero essere di circa tre settimane. Questo significa che quasi certamente Djokovic salterà Wimbledon (inizio 1° luglio) per concentrare i suoi sforzi in vista dell’appuntamento olimpico, con il torneo al via il 27 luglio sempre sui campi del Roland Garros.

Il campione nativo di Belgrado, a tal proposito, ha pubblicato un post sui suoi canali social in cui ha scritto: “Nei giorni passati ho dovuto prendere alcune decisioni difficili dopo aver subito la lesione del menisco durante la mia ultima partita. Sto ancora elaborando il tutto, ma sono felice di aggiornarvi che l’operazione è pienamente riuscita. Apprezzo tantissimo quanto fatto dal team di medici al mio fianco“, il contenuto del messaggio del serbo, corredato con una foto con le stampelle insieme al suo staff.

In the past day, I had to make some tough decisions after sustaining a meniscus tear during my last match. I’m still processing it all but I am happy to update you that the surgery went well.

I am so appreciative of the team of doctors who have been by my side… pic.twitter.com/RYLeR5KW2P

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 6, 2024