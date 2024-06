Noah Lyles stratosferico: mondiale stagionale dei 200, rimonta imperiale ai Trials. Coleman fuori dalle Olimpiadi

Noah Lyles ha regalato grandissimo spettacolo nella finale dei 200 metri ai Trials statunitensi, l’evento che determina i tre atleti che rappresenteranno gli USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Campione del Mondo ha illuminato la scena sulla pista di Eugene, trionfando con il sensazionale tempo di 19.53 (0,5 m/s di vento a favore): miglior prestazione mondiale stagionale e crono più basso della storia di questa spietata competizione.

Il 26enne di Gainesville si è reso protagonista di una formidabile rimonta: era quarto dopo i primi cinquanta metri, è transitato in terza posizione all’imbocco del rettilineo con cinque centesimi di ritardo da Kenny Bednarek e quattro Christian Coleman, ai 150 era a otto centesimi da Bednarek e poi con un finale travolgente ha operato il sorpasso risolutore.

Dopo aver giganteggiato sui 100 metri con uno squillante 9.83, il fuoriclasse americano si è preso di forza la world lead strappandola a Kenneth Bednarek (19.67 lo scorso 10 maggio a Doha) e fermandosi a un solo centesimo dal crono con cui la scorsa estate conquistò il titolo iridato, mentre il suo personale è il 19.31 con cui si impose in campo iridato proprio su questa pista nel 2022.

Noah Lyles ha ribadito di essere il grande favorito per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi, Kenneth Bednarek si è dovuto inchinare negli ultimi cinquanta metri e ha chiuso con il crono di 19.59 (personale) dopo aver già strappato il pass a cinque cerchi per la gara regina. Il terzo statunitense in Francia sarà Erriyon Knighton, argento iridato capace di esprimersi in 19.77.

Arriva un’altra delusione per Christian Coleman: dopo il quarto posto sui 100 metri, è quarto anche su questa distanza e non si qualifica dunque per le Olimpiadi. Il Campione del Mondo dei 60 metri indoor, che a Parigi dovrà accontentarsi di correre con la staffetta 4×100, era al comando a metà gara (10.27), ma poi è progressivamente calato e ha chiuso in 19.89 davanti a Kyree King (19.90) e Courtney Lindsey (20.00).