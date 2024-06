NASCAR, l’Iowa Speedway attende per la prima volta la Cup Series

Una nuova gara attende la NASCAR Cup Series. Dopo anni di indiscrezioni, finalmente anche l’Iowa entra nel calendario della principale categoria americana riservata alle stock car, un ovale tutto da scoprire che non ha eguali nel calendario.

Stiamo parlando di un catino di 0.875 miles (1.408 km) con quattro curve caratterizzate da un banking progressivo da 12 a 14 gradi. La forma ricorda quella del Richmond Raceway, l’idea di creare un ovale del genere è stata di Rusty Wallace.

Il 67enne americano, vincitore della NASCAR Cup Series nel 1989, è stato infatti uno dei protagonisti nella creazione di una struttura che è stata aperta nel 2006 e che attualmente è utilizzata anche dall’IndyCar Series. La NASCAR è proprietaria dell’Iowa Speedway, ma non ha mai gareggiato con la Cup Series. In passato sono state disputate delle competizioni valide solamente per l’Xfinity Series o per la Truck Series (F2 e F3 per intenderci della nota serie statunitense riservata alle stock car).

Nella prima spiccano nella storia i successi di Brad Keselowski (2009, 2013, 2014), Kyle Busch (2010), Ricky Stenhouse Jr. (2011), Ryan Blaney (2015), Erik Jones (2016), Ryan Preece (2017), Christopher Bell (2018, 2019), mentre Austin Dillon (2010) ed i già citati Jones (2014, 2015) e Blaney (2012) hanno vinto almeno una volta nella seconda categoria citata. Tutti i protagonisti citati saranno regolarmente al via questo fine settimana nel ‘The Fastest Short Track on The Planet’.