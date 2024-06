NASCAR Cup Series, Bell torna a vincere nella ‘Magic Mile’ di Loudon

Christopher Bell #20 vince la gara di Loudon della NASCAR Cup Series 2024. Il portacolori di Joe Gibbs Racing e Toyota firma nello Stato del New Hampshire la nona affermazione in carriera, la terza in stagione dopo una prova ricca di colpi di scena all’interno della ‘Magic Mile’.

La prima parte della prova è stata dominata dal Joe Gibbs Racing Toyota che ha vinto entrambe le Stage, rispettivamente con Christopher Bell #20 e con Denny Hamlin #11. La situazione è cambiata nel corso dell’ultima parte della manifestazione con l’inserimento tra i migliori da parte di 23XI Racing Toyota #45 grazie a Tyler Reddick.

L’ex campione della NASCAR Xfinty Series ha trovato la leadership prima di una lunga sospensione per bandiera rossa ad 82 giri dalla conclusione per l’arrivo della pioggia. Gli organizzatori hanno deciso di attendere, consapevoli di poter utilizzare le gomme da bagnato con un tracciato viscido in una pista particolare come quella di Loudon.

La ripartenza ha visto tanta bagarre con i piloti impegnati a scoprire una pista completamente differente rispetto ai primi 200 giri. Bell ha fatto la differenza prendendo il comando, il #20 del gruppo ha tentato di fare selezione prima di una serie di caution per dei problemi lungo il tracciato. L’asfalto si è progressivamente asciugato, nessuno però ha potuto in autonomia montare un nuovo treno da bagnato o tornare alle slick, una normativa a discrezione della NASCAR vista la disputa di un evento su ovale e non su road course.

A 12 giri dalla fine tutti si sono fermati per un nuovo treno di wet, la tappa in New Hampshire della NASCAR Cup Series si è decisa negli ultimi giri. Bell, dopo un restart che ha escluso in un contatto Ryan Blaney (Penske Ford #12) e Todd Gilliland (Front Row Motorsports Ford #38), ha provato a resistere a Josh Berry (Haas Ford #4) ed a Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) nell’ennesima ripartenza a meno di 5 giri dalla fine.

Bell ha mostrato di poter resistere ai rivali, il vincitore della prova di ieri della NASCAR Xfinity Series ha tenuto testa alla concorrenza durante il finale overtime scattato dopo un testacoda di Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6). Il 29enne nativo di Norman ha ottenuto la terza gioia dell’anno precedendo al traguardo le due Ford Mustang Stewart-Haas Racing di Josh Berry #4 e Chase Briscoe #14.

Prossima tappa tra meno di sette giorni nella particolare location di Nashville.

NASCAR CUP SERIES LOUDON

20 RUN Christopher Bell Tyt 305 32.089 118.695 30.282 125.778 8

14 RUN Chase Briscoe Frd 305 1.104 1.104 32.284 117.978 31.062 122.619 8

4 RUN Josh Berry Frd 305 1.109 0.005 32.310 117.883 30.566 124.609 8

5 RUN Kyle Larson Chv 305 1.371 0.262 32.230 118.176 30.658 124.235 8

17 RUN Chris Buescher Frd 305 1.751 0.380 32.472 117.295 30.582 124.544 8

45 RUN Tyler Reddick Tyt 305 2.080 0.329 32.421 117.479 30.702 124.057 8

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 305 2.420 0.340 32.442 117.403 30.926 123.159 9

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 305 2.523 0.103 32.247 118.113 30.920 123.182 11

19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 305 2.697 0.174 32.133 118.532 30.570 124.593 10

1 RUN Ross Chastain Chv 305 2.898 0.201 32.287 117.967 30.608 124.438 10

41 RUN Ryan Preece Frd 305 3.048 0.150 32.252 118.095 30.713 124.013 10

38 RUN Todd Gilliland Frd 305 3.801 0.753 33.133 114.955 30.523 124.785 7

43 RUN Erik Jones Tyt 305 3.862 0.061 33.040 115.278 30.663 124.215 9

21 RUN Harrison Burton Frd 305 3.985 0.123 33.068 115.181 30.943 123.091 8

34 RUN Michael McDowell Frd 305 4.007 0.022 32.755 116.281 30.968 122.991 7

54 RUN Ty Gibbs Tyt 305 4.305 0.298 33.159 114.865 30.480 124.961 8

77 RUN Carson Hocevar Chv 305 4.522 0.217 33.244 114.571 30.618 124.397 11

9 RUN Chase Elliott Chv 305 4.523 0.001 33.105 115.052 30.032 126.825 11

2 RUN Austin Cindric Frd 305 4.687 0.164 33.100 115.069 31.035 122.726 9

16 RUN Ty Dillon Chv 305 4.724 0.037 33.612 113.317 31.133 122.34 10