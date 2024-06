Nardi-Korda, orario ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: programma, canale, streaming

A ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, per il Libema Open 2024 di tennis, sull’erba outdoor neerlandese, si completeranno domani, giovedì 13 giugno, gli ottavi di finale: l’azzurro Luca Nardi affronterà sul Court 1 il numero 7 del seeding, lo statunitense Sebastian Korda.

Il match di domani sarà il primo di giornata, inaugurando il programma sul secondo campo per importanza del torneo: il match degli ottavi di finale di singolare avrà inizio alle ore 11.00. Si tratta di una prima assoluta: non ci sono precedenti tra i due.

La diretta tv della partita tra Nardi e Korda sarà affidata a Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2024

Giovedì 13 giugno

Court 1

Dalle ore 11.00

Luca Nardi (Italia) – Sebastian Korda (Stati Uniti, 7) – Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ‘S-HERTOGENBOSCH 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.