Nardi-Goffin oggi in tv, orario ATP ‘s-Hertogenbosch 2024: programma, canale, streaming

Si inaugura oggi, in via ufficiale, la stagione su erba legata al circuito ATP. E lo fa con ‘s-Hertogenbosch, in terra olandese, dove ad aprire le danze è Luca Nardi contro David Goffin. Scontro non inedito, quello con il belga (1-0 per l’ex top ten secondo l’ATP, ma 2-1 reale).

Nardi arriva dovendo chiaramente dimostrare qualche cosa, dopo aver giocato una partita molto rivedibile con il francese Alexandre Muller al Roland Garros, nella quale ha ceduto senza sostanzialmente mostrare segni di lotta. Quanto a Goffin, invece, è arrivato al secondo turno dopo aver avuto complicazioni nel battere il giovane francese Giovanni Mpetshi Perricard, arrendendosi poi ad Alexander Zverev, con il tedesco arrivato fino alla finale. Sull’erba, per il belga, due finali sul circuito maggiore e due quarti a Wimbledon.

Il match tra Luca Nardi e David Goffin si giocherà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO NARDI-GOFFIN, ATP ‘S-HERTOGENBOSCH OGGI

Lunedì 10 giugno

Ore 11:00 Nardi (ITA)-Goffin (BEL) [WC] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA NARDI-GOFFIN, ATP ‘S-HERTOGENBOSCH: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport