MXGP, Jorge Prado si impone in gara-2 del GP di Lettonia, successo a Herlings

Jorge Prado vince gara-2 del GP di Lettonia di MXGP: netta l’affermazione dello spagnolo che ha gestito bene gli attacchi di Tim Gajser e ha gestito bene tutta la gara dall’inizio alla fine. Terzo Jeffrey Herlings, a cui va la vittoria del Gran Premio.

La partenza è subito favorevole a Jorge Prado che prende immediatamente il comando della gara davanti a Gajser, Herlings e Coldenhoff, costruendosi subito un margine di sicurezza. Lo spagnolo però, come spesso gli capita, ha una piccola flessione giro dopo giro e Gajser non demorde, gli rimane alle calcagna e gli mette pressione. Il migliore degli italiani in partenza è Guadagnini, che oscilla tra la nona e decima posizione.

Se Herlings e Coldenhoff si staccano nettamente, la coppia di testa rimane appaiata e continua con costanza a giocarsi la prima posizione. Herlings che, dopo metà gara, sale di colpi e il suo ritmo gli consente di rosicchiare qualcosa sul leader: da 6”5 a 4”5 di distacco.

Prado gestisce però alla grande il finale di gara e riesce a trionfare davanti a Tim Gajser e Jeffrey Herlings, con quest’ultimo che vince il GP di Lettonia, in virtù del risultato sommato delle due gare. Anni luce indietro gli altri, quarto Glenn Coldenhoff a 51.5, quinto Brian Bogers a 53.3. Per quanto riguarda gli italiani: chiude in nona posizione Mattia Guadagnini a 1:28, 25° a 4 giri Ivo Monticelli, 27° a 5 giri Andrea Bonacorsi.