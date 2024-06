MXGP, Jorge Prado domina Gara-1 del GP di Germania e si porta a 1 punto da Gajser in classifica

Il solito inesorabile Jorge Prado si è aggiudicato Gara-1 del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale MXGP 2024. Sul tracciato di Teutschenthal il pilota spagnolo è scattato alla grande e non si è più voltato indietro, rifilando distacchi importanti a tutti i rivali.

Jorge Prado (Gas Gas) ha vinto con un margine di 12.8 secondi sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM) quindi completa il podio lo sloveno Tim Gajser (Honda) a 14.6. Quarta posizione per l’olandese Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 17.0, mentre è quinto il lettone Pauls Jonass (Honda) a 22.8.

Sesta posizione per l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) a 31.5 mentre è settimo il nostro Andrea Bonacorsi (Yamaha) a 40.5. Ottavo l’olandese Brian Bogers (Fantic) a 45.9, nona per lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki) a 50.7, quindi completa la top10 il tedesco Henry Jacobi (KTM) a 57.8. Si ferma in 21a posizione Ivo Monticelli (Beta) a un giro di distacco, quindi 35° Yuri Quarti (Honda) a 10 giri. Fa peggio Romain Febvre. Il francese ella Kawasaki, infatti, cade subito e chiude anzitempo il suo GP.

A questo punto in classifica generale comanda Tim Gajser mantiene un solo punticino di vantaggio su Jorge Prado (378 a 377) quindi terzo Romain Febvre che rimane fermo a 327 con Jeffrey Herlings a 316.

ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP GERMANIA 2024 MXGP

1 1 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 36:00.648 17 0:00.000 0:00.000 2:00.477 4 47.511

2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:13.543 17 0:12.895 0:12.895 2:02.159 4 46.857

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:15.337 17 0:14.689 0:01.794 2:02.715 2 46.645

4 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 36:17.742 17 0:17.094 0:02.405 2:02.759 13 46.628

5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 36:23.515 17 0:22.867 0:05.773 2:03.327 5 46.413

6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Fantic 36:32.172 17 0:31.524 0:08.657 2:02.952 2 46.555

7 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 36:41.149 17 0:40.501 0:08.977 2:04.304 7 46.048

8 189 Bogers, Brian NED KNMV Fantic 36:46.579 17 0:45.931 0:05.430 2:05.391 7 45.649

9 91 Seewer, Jeremy SUI SWISSMOTO Kawasaki 36:51.443 17 0:50.795 0:04.864 2:05.587 5 45.578

10 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 36:58.544 17 0:57.896 0:07.101 2:02.337 12 46.789

11 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 36:59.117 17 0:58.469 0:00.573 2:05.679 3 45.545

12 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:59.904 17 0:59.256 0:00.787 2:05.178 17 45.727

13 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Honda 37:01.023 17 1:00.375 0:01.119 2:05.494 6 45.612

14 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 37:20.008 17 1:19.360 0:18.985 2:06.206 3 45.354

15 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 37:24.967 17 1:24.319 0:04.959 2:06.048 2 45.411

16 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 37:27.578 17 1:26.930 0:02.611 2:06.609 15 45.21

17 326 Gilbert, Josh GBR ACU KTM 37:32.954 17 1:32.306 0:05.376 2:07.331 2 44.954

18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 37:38.617 17 1:37.969 0:05.663 2:07.417 7 44.923

19 224 Teresak, Jakub CZE ACCR Husqvarna 37:47.241 17 1:46.593 0:08.624 2:07.217 5 44.994

20 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:56.203 17 1:55.555 0:08.962 2:06.743 5 45.162

21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Beta 36:03.525 16 1 lap 1 lap 2:09.067 5 44.349

22 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 36:11.539 16 1 lap 0:08.014 2:09.663 10 44.145

23 45 Kohut, Tomas SVK SMF KTM 36:31.522 16 1 lap 0:19.983 2:10.761 4 43.775

24 260 Koch, Nico GER DMSB GASGAS 36:50.520 16 1 lap 0:18.998 2:11.671 11 43.472

25 35 Platt, Lukas GER DMSB KTM 37:22.577 16 1 lap 0:32.057 2:10.815 3 43.756

26 313 Polak, Petr CZE ACCR Yamaha 38:05.234 16 1 lap 0:42.657 2:12.669 5 43.145

27 87 Brumann, Kevin SUI SWISSMOTO Husqvarna 33:19.294 15 2 laps 1 lap 2:07.140 7 45.021

28 20 Voxen Kleemann, Victor DEN DMU KTM 36:08.851 15 2 laps 2:49.557 2:15.926 3 42.111

29 822 Bolink, Mike NED KNMV Yamaha 36:12.826 15 2 laps 0:03.975 2:11.977 4 43.371

30 365 Skovgaard, Nikolaj DEN DMU KTM 36:19.001 15 2 laps 0:06.175 2:15.806 5 42.148

31 278 Vermijl, Thomas BEL FMB GASGAS 36:37.290 15 2 laps 0:18.289 2:15.193 4 42.339

32 300 Ludwig, Noah GER DMSB KTM 36:43.652 15 2 laps 0:06.362 2:13.550 2 42.86

33 991 Scheu, Mark GER DMSB Husqvarna 30:42.388 13 4 laps 2 laps 2:11.839 3 43.417

34 491 Haberland, Paul GER DMSB Yamaha 21:16.100 9 8 laps 4 laps 2:09.327 4 44.26

35 337 Quarti, Yuri ITA FMI Honda 16:21.029 7 10 laps 2 laps 2:09.999 3 44.031

36 71 Spies, Maximilian GER DMSB KTM 11:39.225 5 12 laps 2 laps 2:05.349 3 45.665

37 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 2:58.086 1 16 laps 4 laps 2:07.702 1 44.823

38 131 Nickel, Cato GER DMSB Husqvarna 3:09.010 1 16 laps 0:10.924 2:13.917 1 42.743