MXGP: Gajser sbaglia, Herlings ne approfitta e vince gara-2 a Maggiora. Ritiro per Prado

Termina una gara-2 divertentissima a Maggiora, località della provincia di Novara che ha ospitato in questo weekend la decima tappa del Mondiale 2024 di motocross, classe MXGP. Dopo un round rocambolesco a spuntarla è stato infatti Jeffrey Herlings, il quale ha superato l’attuale leader Tim Gajser che può capitalizzare comunque il ritiro di Jorge Prado, scappando così nella classifica piloti.

Tutto nasce dopo un’uscita dal cancelletto davvero caotica per l’iberico in forza alla GasGas, rimasto invischiato nel traffico fino a cadere a terra. Malgrado un forte dolore alla gamba, il team ha consigliato al centauro di proseguire la gara. Ma a 15 minuti dalla fine il detentore del titolo ha dovuto alzare bandiera bianca. Adesso per lui sarà importante effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Situazione apparentemente facile quindi per Gajser che, dopo aver trovato il comando dopo la prima curva, amministra la prova in tutta tranquillità, conducendo la sua Honda con autorevolezza. L’unico pilota a cercare di dargli fastidio è Jeffrey Herlings, il quale a 13 minuti dalla fine alza il ritmo, fino a colmare quasi il gap con il diretto avversario. Una volta ritrovatosi ad attaccarlo, l’olandese della KTM commette però una piccola sbavatura che vanifica tutti gli sforzi.

Le sorprese non finiscono. Perché in una situazione di discreto controllo Gajser sbaglia a sua volta, favorendo così il sorpasso di Herlings, bravo poi ad attivare il killer instinct, prendendo il largo e tagliando il traguardo con un vantaggio di 11.8 nei confronti del rivale (vincitore del GP), secondo davanti ad un lontanissimo Jeremy Seewer (Kawasaki), terzo a 53.7. Da segnalare poi la settima posizione di Mattia Guadagnini (Husqvarna) e l’undicesima di Ivo Monticelli (Beta).

Nella classifica piloti va in fuga quindi Gajser, adesso a 511 punti contro i 477 di Prado. Terzo posto per Herlings (440). Guadagnini è invece il miglior italiano con il tredicesimo posto attuale (121).