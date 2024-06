MX2, Kay de Wolf vince gara-2 in Indonesia e si aggiudica il GP, terzo Andrea Adamo!

Si è chiuso il Gran Premio d’Indonesia di West Nusa Tenggara per quanto riguarda la MX2. Dopo il successo in gara-1, Kay de Wolf si è ripetuto anche in gara-2: si è preso subito la seconda posizione, sembrava non riuscire ad andare a prendere Lucas Coenen e invece è riuscito nell’impresa di rimontare e andare a vincere.

Coenen sembrava davvero in gestione di questa seconda manche: il belga aveva più di sei secondi di vantaggio nei confronti di de Wolf nella prima parte di gara, poi il neerlandese è salito di giri tornata dopo tornata, avvicinandosi sempre di più al suo diretto avversario per la prima posizione.

Sorpasso che è avvenuto a nove minuti dalla fine, all’altezza del decimo giro percorso, con una rimonta davvero incredibile e rapidissima per colui che poi andrà a vincere con sette decimi di vantaggio rispetto a Coenen: il belga ha provato a rimanere agganciato, ma non è riuscito ad offrire un vero e proprio attacco nel finale.

Terza posizione per il nostro Andrea Adamo a 21 secondi di ritardo da de Wolf: una bella conferma per il siciliano dopo il secondo posto di gara-1. L’ottima gara in casa Coenen è stata resa tale anche dalla quarta posizione di Sacha, mentre Ferruccio Zanchi ha chiuso ottavo.

CLASSIFICA GARA-2 MX2 GP INDONESIA 2024

1 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:20.858 16 0:00.000 0:00.000 2:03.623 2 47.758

2 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 35:21.603 16 0:00.745 0:00.745 2:03.543 7 47.789

3 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:42.273 16 0:21.415 0:20.670 2:04.787 2 47.313

4 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 35:46.626 16 0:25.768 0:04.353 2:02.220 2 48.306

5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 35:57.129 16 0:36.271 0:10.503 2:04.166 4 47.549

6 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:58.908 16 0:38.050 0:01.779 2:04.155 2 47.553

7 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 36:02.826 16 0:41.968 0:03.918 2:05.018 3 47.225

8 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Honda 36:29.952 16 1:09.094 0:27.126 2:04.673 2 47.356

9 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 36:37.545 16 1:16.687 0:07.593 2:06.978 2 46.496

10 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 36:41.480 16 1:20.622 0:03.935 2:06.618 3 46.628

11 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:50.868 16 1:30.010 0:09.388 2:06.870 4 46.536

12 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM Kawasaki 36:57.260 16 1:36.402 0:06.392 2:06.771 4 46.572

13 47 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF Yamaha 37:12.269 16 1:51.411 0:15.009 2:07.200 4 46.415

14 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 37:34.643 16 2:13.785 0:22.374 2:07.891 3 46.164

15 325 Alfarizi, Delvintor INA IMI Honda 35:35.687 15 1 lap 1 lap 2:07.982 3 46.131

16 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 35:55.886 15 1 lap 0:20.199 2:08.726 4 45.865

17 177 Wannalak, Jiraj THA FMSCT KTM 36:36.908 15 1 lap 0:41.022 2:09.968 2 45.427

18 914 Arsenio Algifari, Muhammad INA IMI Honda 37:15.582 15 1 lap 0:38.674 2:12.422 1 44.585

19 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 28:31.698 12 4 laps 3 laps 2:08.576 4 45.918

20 529 Makarim, Nakami Vidi INA IMI KTM 26:42.630 9 7 laps 3 laps 2:18.958 1 42.488

21 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Fantic 21:34.883 8 8 laps 1 lap 2:05.825 2 46.922

22 22 Braceras, David ESP RFME Fantic 0:00.000 0 16 laps 8 laps 0:00.000 0