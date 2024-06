MX2, GP Italia 2024: Andrea Adamo torna a Maggiora per tornare in carreggiata

Un weekend per tornare a brillare. Andrà a caccia del riscatto Andrea Adamo in occasione del GP d’Italia, decimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2, in programma questo fine settimana nel tracciato di Maggiora (Novara).

Dopo le due prestazioni complicate svolte in Lettonia, dove ha centrato rispettivamente il tredicesimo e l’ottavo posto, il pilota siciliano cercherà di risalire la china proprio tra le mura amiche in un circuito a lui molto caro: lo scorso settembre infatti proprio in Piemonte il centauro della Red Bull KTM Factory conquistò il titolo del Mondo salendo sul gradino più basso del podio in entrambe le manche.

Attenzione però a due pesi massimi come Simon Längenfelder, velocissimo lo scorso anno, oltre che all’attuale leader della classifica piloti Kay De Wolf, motivato a staccare ancora di più la concorrenza dopo aver vinto gara-1 a Kegums. Fari puntati poi su Lucas Coenen, motivato a rimanere aggrappato al diretto rivale, attualmente distante 105 lunghezze.

Il meteo potrebbe essere una variante importante. Attualmente il bollettino prevede dei rovesci nella giornata di sabato, giorno della qualifying race, fattore che potrebbe rendere il fondo decisamente più scivoloso. Non sono quindi da escludere sorprese.