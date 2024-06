Musetti-Nakashima, orario ATP Queen’s 2024: programma, tv, streaming

Domani, giovedì 20 giugno, al Queen’s Club di Londra, in Gran Bretagna, per l’ultimo degli ottavi di finale dei Cinch Championships 2024 di tennis, sull’erba outdoor londinese, l’azzurro Lorenzo Musetti sarà opposto allo statunitense Brandon Nakashima.

Il tennista nordamericano è entrato direttamente in tabellone grazie allo special exempt ricevuto per essere giunto in semifinale a Stoccarda la scorsa settimana. Il match si giocherà sul Centre Court e sarà il quarto ed ultimo dalle ore 13.00 italiane: si tratterà del primo confronto tra i due sul circuito maggiore.

La diretta tv della partita tra Musetti e Nakashima sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP QUEEN’S 2024

Giovedì 20 giugno – Centre Court

Dalle ore 13.00 italiane

Alejandro Tabilo (Cile) – Tommy Paul (Stati Uniti, 5)

A seguire

Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Jack Draper (Gran Bretagna)

A seguire

Giovanni Mpetshi Perricard (Francia, Q) – Billy Harris (Gran Bretagna, WC)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia) – Brandon Nakashima (Stati Uniti, SE) – Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP QUEEN’S 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Sky Sport Plus, Now, Extra Match e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.