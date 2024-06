Musetti-Mpetshi Perricard, orario primo turno ATP Stoccarda 2024: dove vederla in tv e streaming

Oggi è partita ufficialmente la stagione sull’erba del circuito ATP: è stato archiviato il Roland Garros con il trionfo di Carlos Alcaraz e con l’eredità del numero 1 di Jannik Sinner ed è già l’ora di proiettarsi verso Wimbledon, con i tornei di questa settimana a Stoccarda e ‘s-Hertogenbosch che cominceranno la preparazione verso il terzo Major dell’anno.

A Stoccarda sono presenti alcuni azzurri, tra cui Lorenzo Musetti. Il carrarino è la testa di serie numero 5 del tabellone principale e l’anno scorso si comportò discretamente sui prati, raggiungendo i quarti di finale sia al Queen’s che proprio a Stoccarda e il terzo turno a Wimbledon.

Dall’altra parte della rete ci sarà però una minaccia e un avversario per caratteristiche davvero difficile da affrontare come il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Il transalpino viene dal fresco e recente primo titolo ATP in quel di Lione, mentre è arrivato in tabellone in questo torneo riuscendo a passare i due turni di qualificazione contro l’ucraino Ursu e il tedesco Hassan.

Il match tra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard si giocherà alle ore 11.00 domani sul Campo Centrale di Stoccarda. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, ATP STOCCARDA DOMANI

Martedì 11 giugno

Primo turno ATP 250 Stoccarda

Campo Centrale

Ore 11.00 Lorenzo Musetti (ITA) [5] vs Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) [Q] – diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203 di Sky)

PROGRAMMA MUSETTI-MPETSHI PERRICARD, ATP STOCCARDA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

