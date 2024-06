Musetti in semifinale a Stoccarda: “Il derby con Berrettini una grande occasione per il tennis italiano”

Non sapremo mai come sarebbe andata a finire, ma ciò che conta è che Lorenzo Musetti ha raggiunto la semifinale dell’ATP 250 di Stoccarda 2024 dopo aver usufruito del ritiro a partita in corso di Alexander Bublik. Il kazako ha gettato la spugna dopo aver perso il servizio nel game d’apertura del terzo e decisivo set (4-6 6-1 i primi due parziali), promuovendo l’azzurro al prossimo turno.

“Spero che riesca a rimettersi presto, stava giocando davvero bene questa settimana. Sono comunque contento di come ho giocato dopo aver perso il primo set, ma sicuramente non è il modo in cui avrei voluto vincere questa partita“, le dichiarazioni a caldo del toscano dopo l’inatteso epilogo del suo quarto di finale.

“È sempre difficile trovare ritmo e concentrazione contro di lui, con tutte le palle corte, le variazioni, gli ace di seconda e le battute dal basso che fa. Volevo prendermi la rivincita dopo le sconfitte contro di lui, ma non in questo modo, quindi spero che avremo l’occasione di rigiocare presto e gli mando un abbraccio“, prosegue Musetti parlando di Bublik.

Sul suo prossimo avversario in semifinale, Matteo Berrettini: “È bello rivederlo sul circuito dopo un bel po’ di tempo in cui era stato fermo per infortunio. Fa parte del gioco tornare e trovare difficoltà nel riacquisire la forma, lo apprezzo molto e ci siamo allenati molte volte insieme, anche questa settimana. Oggi non l’ho visto dopo la sua vittoria, ma qui a Stoccarda ha giocato sempre bene e ha vinto due volte. Sarà una bella sfida nonché una grande opportunità per il tennis italiano“.