ATP Stoccarda, Lorenzo Musetti raggiunge Berrettini in semifinale: Bublik si ritira all’inizio del terzo set

La prima semifinale su erba per Lorenzo Musetti. Il ragazzo di Carrara è tra i migliori quattro del Boss Open di Stoccarda, approfittando del ritiro di Alexander Bublik sul punteggio di 4-6 6-1 1-0. Un problema fisico a condizionare il kazako, che nel primo set aveva fatto la differenza con il servizio per poi venire meno andando avanti con la partita. E ora, in semifinale, ci aspetta un bel derby con Matteo Berrettini per un posto all’ultimo atto.

Nei primi giochi vediamo il solito, umorale Bublik. La sua partita inizia con lo sfizio delle tante, tantissime palle corte (sette nei primi due giochi) che avviano un paio di scambi da sgranarsi gli occhi tra due giocatori dall’immenso talento, ma Lorenzo rimane sul pezzo e, zitto zitto, grazie ad un paio di risposte da applausi, riesce anche ad infastidire il kazako nel sesto gioco, che se la cava con due ace. E quasi inaspettato, arriva subito dopo il break per il numero 3 del seeding, sempre con la palla corta a farla da padrona, per poi andare a chiudere la frazione.

Ma si sa come Bublik abbia i suoi momenti in cui stacca la spina. E avviene nel secondo gioco, puntuale: errore di dritto, palla corta senza criterio e doppio fallo et voilà, Lorenzo vola sul 3-0 per poi annullare una palla break nel quinta game con la volée.

E piano piano il kazako sembra quasi gettare la spugna, ma non come solito, quando inizia a giocare per il pubblico quando la partita gli sfugge dalle mani. Stavolta le energie sembrano venire meno, Bublik perde in scioltezza il secondo set per 6-1 per poi subire un altro break in apertura di terzo. Il numero 3 del seeding decide che va bene così e va a salutare Musetti.

La difesa di Lorenzo è stata un fattore, con tre palle break salvate su quattro, contrastando i 13 ace di Bublik in due set ed un game. Ottima la sua resa sulla seconda del suo avversario, con un ottimo 17/27.