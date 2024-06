Musetti-Bublik oggi in tv, orario ATP Stoccarda 2024: calendario, programma, streaming

Fasi finali dell’ATP 250 di Stoccarda, uno dei due tornei che inaugura la stagione sull’erba e avvia l’avvicinamento verso Wimbledon. Oltre a Matteo Berrettini, in tabellone c’è anche Lorenzo Musetti che affronterà Alexander Bublik per un posto in semifinale.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-BUBLIK (NON PRIMA DELLE 16.30)

Musetti è venuto fuori da due match difficilissimi nei primi due turni: all’esordio ha disinnescato gli ace e il servizio devastante del francese Mpetshi Perricard in due tiebreak, cancellando set point sia nel primo che nel secondo set. Al secondo turno se l’è vista ancora più brutta contro Koepfer, sotto di un set e sotto 3-5 nel tiebreak del secondo set. Con grande caparbietà è riuscito a ribaltare il risultato: un successo che può dargli fiducia.

Di fronte c’è però Bublik che, dopo aver avuto un bye al primo turno, si è sbarazzato senza troppi problemi del talentuoso serbo Hamad Medjedovic. Su questa superficie si esprime particolarmente bene: lo scorso anno ha vinto ad Halle ed è arrivato negli ottavi di finale a Wimbledon. Un paio di precedenti con Musetti, entrambi vinti da kazako: uno al Queen’s nel 2022 quando l’azzurro si è ritirato dopo il primo set perso, l’altro a inizio stagione ad Adelaide, nel quale il carrarino ha fallito un match point.

La diretta tv della partita tra Musetti e Bublik sarà affidata a Sky Sport Uno e/o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP STOCCARDA 2024

Venerdì 14 giugno

Center Court

Dalle ore 11.00

Frances Tiafoe (USA) [4] – Jack Draper (GBR) [6]

Brandon Nakashima (USA) – Jan-Lennard Struff (GER) [7]

Non prima delle ore 14.30

Matteo Berrettini (ITA) [PR] – James Duckworth (AUS) [Q]

Non prima delle ore 16.30

Lorenzo Musetti (ITA) [5] – Alexander Bublik (KAZ) [3]

PROGRAMMA ATP STOCCARDA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201 Sky) e/o Sky Sport Tennis (canale 203 Sky) per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.