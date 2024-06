Mountain bike, Tom Pidcock torna in gara a Crans Montana prima del Tour!

Appena finito il weekend in Val di Sole, la Coppa del Mondo di mountain bike 2024 riparte subito e rimane tra le montagne e approda a Crans Montana, in Svizzera, laddove non si era mai corso in questa specialità nel massimo circuito internazionale.

A nobilitare questa tappa ci sarà Tom Pidcock che sarà in gara meno di una settimana prima del Tour de France che lo vedrà protagonista: il britannico sfiderà il padrone di casa Nino Schurter, in grande spolvero nelle ultime uscite. Potrebbe uscirne un gran duello tra questi due atleti.

Di seguito tutti i convocati italiani per questa tappa:

XCO ELITE UOMINI

AGOSTINELLI Alessio – KTM PROTEK ELETTROSYSTEM

BERTOLINI Gioele – KTM PROTEK ELETTROSYSTEM

BOCCHIO VEGA Emanuele

BRAIDOT Daniele – CS CARABINIERI – CICLI OLYMPIA

BRAIDOT Luca – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

COLLEDANI Nadir – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

FONTANA Filippo – CS CARABINIERI – CICLI OLYMPIA HUEZ Emanuele – CS CARABINIERI – CICLI OLYMPIA

ORR Cameron – WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO- GBR

VITTONE Andreas Emanuele – KTM PROTEK ELETTROSYSTEM

ZANOTTI Juri – TEAM BMC

XCO ELITE DONNE

BERTA Martina – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

LECHNER Eva

MARCHET Giorgia – KTM PROTEK ELETTROSYSTEM

MOVRIN Vita – TRINX FACTORY TEAM – SLO

SEIWALD Greta – DECATHLON FORD RACING TEAM

SPECIA Giada – WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM XCO

TEOCCHI Chiara – ORBEA FACTORY TEAM