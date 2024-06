Mountain bike, calendario World Cup Val di Sole 2024: programma, orari, tv, streaming

Prosegue la Coppa del Mondo di Mountain bike 2024 e questo fine settimana è la volta dell’attesa tappa in Val di Sole. Sarà un weekend decisamente intenso, con ben 14 gare in programma, tanti eventi e una grande festa con vista sulle Olimpiadi di Parigi.

A Daolasa di Commezzadura si comincia venerdì 14 giugno con lo spettacolo del Short Track nel pomeriggio. Si continua con il Downhill nella giornata di sabato 15 giugno, e infine con il Cross Country di domenica 16. Downhill che è probabilmente la disciplina regina in quiesto comtesto. Per i colori azzurrici ci sarà Martina Berta: la Campionessa d’Italia venerdì 14 giugno affronterà lo Short Track e domenica 16 il Cross Country. E sempre domenica 16 giugno nella prova di Cross Country, Simone Avondetto potrà gareggiare con la maglia di campione europeo. Non sarà in corsa, ma sarà ospite Peter Sagan, idolo in Val di Sole.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tre giorni di Coppa del Mondo di mountain bike in Val di Sole. Le gare saranno disponibili su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO MOUNTAIN BIKE 2024 VAL DI SOLE

Venerdì 14 giugno

Ore 17.15 Short track femminile

Ore 17.50 Short track maschile

Sabato 15 giugno

Ore 11.30 Downhill junior femminile

Ore 12.00 Downhill junior maschile

Ore 13.15 Downhill élite femminile

Ore 14.00 Downhill élite maschile

Domenica 16 giugno

Ore 11.15 Cross-country élite femminile

Ore 14.00 Cross-country élite maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO MOUNTAIN BIKE 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 per venerdì 14 giugno, Eurosport 2 per domenica 16 giugno (per gli abbonati); differita su Rai Sport venerdì 14 alle 20.25, diretta sabato 15 dalle 13.15, differita domenica 16 dalle 22.15 (in chiaro)



Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (tutte le gare), Sky Go, NOW, DAZN (per le gare su Eurosport 1 e 2), RaiPlay (per le gare su Rai Sport)