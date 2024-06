MotoGP, Pramac lascia Ducati dal 2025 e accetta l’offerta Yamaha. Si attende l’annuncio ufficiale

Colpi di scena a non finire nella lunga pausa del Motomondiale tra il Mugello ed Assen. Dopo la decisione di Ducati sul nuovo compagno di squadra del Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia ed il successivo effetto domino che ha rimescolato quasi metà griglia in vista del 2025, sembra ormai imminente infatti una notizia altrettanto importante per il futuro della MotoGP.

Il team Pramac, come riporta Sky Sport, avrebbe infatti scelto di lasciare Ducati per intraprendere una nuova avventura come Partner Team di Yamaha a partire dalla prossima stagione. L’annuncio ufficiale è atteso forse già in giornata, alla vigilia del weekend di gara del Gran Premio d’Olanda. La casa di Borgo Panigale rimarrà dunque con 6 moto (ne aveva 8) da schierare in top class nel 2025, mentre la casa di Iwata passerà da 2 a 4.

Questa operazione, accettata dal proprietario Paolo Campinoti in seguito all’addio (annunciato con largo anticipo) di Jorge Martin e al rifiuto di Marc Marquez (che ha forzato la mano con Ducati per ottenere la sella ufficiale), provocherà inevitabilmente delle conseguenze importanti anche sul mercato piloti. Vedremo quale sarà la nuova line-up del team toscano, che avrà a disposizione due M1.

In casa Ducati la struttura destinata a raccogliere l’eredità di Pramac (con una o due Ducati Factory) sembra il Pertamina Enduro VR46, che potrebbe accogliere Franco Morbidelli al fianco di Fabio Di Giannantonio o Fermin Aldeguer (già sotto contratto Ducati). Quest’ultimo in alternativa potrebbe essere collocato nel Team Gresini insieme ad Alex Marquez.