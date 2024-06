MotoGP: Pedro Acosta svetta nel warm-up al Mugello. Francesco Bagnaia non spinge

Si conclude nel segno di Pedro Acosta il warm-up del GP d’Italia, settima tappa del Motomondiale 2024. Sul tracciato del Mugello l’iberico in sella alla Red Bull GasGas è apparso in buono spolvero, con la motivazione di lasciare di nuovo il segno dopo la terza posizione strappata nella Sprint Race di ieri.

In realtà il “rookie meraviglia”, pur contento del risultato della gara corta, è rimasto deluso dai distacchi, a suo giudizio troppo ampi, con il leader Francesco Baganaia. Per questo motivo in questo primo segmento si è concentrato sul passo, segnando un crono di 1:45.900 precedendo di +0.082 la Ducati Lenovo Team di Enea Bastianini, secondo davanti a Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing), terzo a +0.888.

Bene poi Alex Marquez (Gresini Racing Team), il quale ha centrato il quarto posto con un ritardo di +0.144 superando Fabio Digiannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), quinto con +0.265, e l’attuale leader del Mondiale Jorge Martin (Prima Pramac Racing), sesto con +0.332.

Non spingono invece gli altri due protagonisti assoluti del weekend: Marc Marquez (Gresini Racing) ha chiuso infatti al nono posto a +0.464 dalla vetta, mentre il ducatista Francesco Bagnaia (che oggi dovrà scalare di 3 posizioni) si è piazzato al diciottesimo posto a +0.978. Da menzionare poi la sedicesima posizione di Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) con +0.831 e la ventiduesima di Luca Marini (Repsol Honda) con +1.314. I semafori si spegneranno alle 14:00.