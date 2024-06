MotoGP, Pedro Acosta firma il rinnovo con KTM ed entrerà nel team ufficiale dal 2025

La notizia era nell’aria da alcune settimane, ma adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità. KTM ha annunciato un rinnovo di contratto pluriennale con Pedro Acosta, che verrà inoltre promosso nel team ufficiale a partire dal 2025. Il giovane talento spagnolo, campione del mondo Moto3 nel 2021 e Moto2 nel 2023, ha avuto un impatto impressionante con la MotoGP e sta disputando una stagione da rookie davvero fantastica all’interno del team Red Bull GasGas Tech3.

“Nel 2020 quando ho firmato il contratto con KTM per correre in Moto3 è stato un sogno. Per me quello non era uno dei momenti migliori e KTM mi ha salvato la carriera. È stato bellissimo entrare a far parte di una struttura ufficiale. Mi ricordo quando nel 2019 ho preso parte all’evento di selezione per la Rookies; per me era come un’ultima chance, KTM e Red Bull mi hanno dato un’opportunità. Questo è uno dei ricordi più belli che ho“, dichiara il ventenne murciano.

“Facile percepire le aspettative dei media, degli sponsor e di tutte le parti coinvolte…però quelli che avevo attorno mi hanno detto che sarebbe stata una stagione senza pressione. Non è stato facile nemmeno approdare in MotoGP con i risultati che abbiamo ottenuto finora. Per me era importante continuare a spingere con KTM, come anche vedere l’intero progetto e il percorso sviluppato finora e come siamo cresciuti. Pertanto è bello andare avanti anche in futuro: vestire l’arancione è come tornare a casa. KTM sta migliorando tanto e questo mi spinge a restare per i prossimi due anni“, il commento di Acosta.

Grande soddisfazione ovviamente per Francesco Guidotti, team manager KTM Factory: “Nelle competizioni non puoi mai adagiarti sugli allori o rallentare. La storia di Pedro è una di quelle rare. Possiamo quasi definirlo come un talento generazionale per ciò che ha ottenuto finora. È chiaro che ora il suo è uno dei nomi caldi in MotoGP e per il 2025 sarà interessante lavorare con lui a stretto contatto. Ora lo standard è elevatissimo, per tante cose: le moto, le gomme e i team. Quindi ottenere ciò che lui ha già ottenuto è davvero qualcosa di speciale. Devo ringraziare anche il team che abbiamo accanto a noi che permette a Pedro di avere ciò di cui ha bisogno per mostrare ciò che è in grado di fare”.

Così Pit Beirer, KTM Motorsports Director: “Per noi è un gran piacere comunicare questa notizia. Quando Pedro in pista mostra la sua velocità e la sua personalità siamo entusiasti come gli altri; questo ragazzino sta conquistando tantissimi tifosi in tutto il mondo. Fin dai primi giorni nella Red Bull MotoGP Rookies Cup abbiamo potuto vedere che era un pilota speciale. Un pilota che fa cose in modo diverso e con una grande mentalità. Questo lo rende unico in MotoGP. Fare questo percorso con lui nei nostri team e con le nostre moto ci dà tanta carica ed energia. Un ringraziamento voglio farlo anche alla KTM GP Academy e al lavoro che fanno persone come Aki Ajo con Pedro. È bellissimo sapere che lavoreremo insieme per altri anni. Ha un grande futuro in MotoGP e siamo impazienti di vivere insieme il prossimo capitolo della sua carriera”.