MotoGP, nuovo ordine d’arrivo del GP d’Olanda: cosa cambia dopo la penalità a Marquez, Bagnaia vince

L’ordine d’arrivo del GP d’Olanda, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Assen, è cambiato in seguito alla penalità inflitta a Marc Marquez. Il centauro spagnolo è stato punito di sedici secondi, da aggiungere al suo tempo finale, a causa di una pressione irregolare delle gomme riscontrata sulla sua Ducati del Team Gresini: il fuoriclasse iberico, che aveva terminato la gara al quarto posto, è così scivolato in decima posizione.

A beneficiare della penalizzazione sono soprattutto Fabio Di Giannantonio (ora quarto), Maverick Vinales (quinto) e Brad Binder (sesto). Guadagnano una posizione anche Alex Marquez (settimo), Raul Fernandez (ottavo) e Franco Morbidelli (nono). Confermatissima la vittoria di Francesco Bagnaia: il due volte Campione del Mondo si è imposto in sella alla Ducati ufficiale davanti a Jorge Martin e al compagno di squadra Enea Bastianini. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Olanda.

ORDINE D’ARRIVO GP OLANDA MOTOGP 2024

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Enea Bastianini (Ducati)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Brad Binder (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Marc Marquez (Ducati), penalizzato di 16 secondi per irregolarità nella pressione delle gomme

11. Jack Miller (KTM)

12. Fabio Quartararo (Yamaha)

13. Augusto Fernandez (GasGas)

14. Johann Zarco (Honda)

15. Miguel Oliveira (Aprilia)

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Luca Marini (Honda)

RITIRATI

Pedro Acosta (GasGas)

Joan Mir (Honda)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Alex Rins (Yamaha)

RISULTATI E CLASSIFICA GP OLANDA 2024 MOTOGP

1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’07.214 176.6

2 20 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 40’10.890 176.3 3.676

3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’14.287 176.0 7.073

4 13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 40’15.513 176.0 8.299

5 11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 40’15.472 176.0 8.258

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’23.219 175.4 16.005

7 9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’28.309 175.0 21.095

8 8 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 40’29.582 174.9 22.368

9 7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 40’30.627 174.9 23.413

10 6 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’31.082 176.0 23.868 *Penalizzato di 16″ per pressione delle gomme

11 5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’31.218 174.8 24.004

12 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’31.271 174.8 24.057

13 3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’49.981 173.5 42.767

14 2 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 40’50.085 173.5 42.871

15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 40’51.643 173.4 44.429

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 40’53.460 173.2 46.246

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 41’18.151 171.5 1’10.937

RITIRATI

31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 38’45.792 175.7 1 lap

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 9’29.405 172.2 20 laps

72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 9’00.239 151.3

42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA