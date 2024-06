MotoGP, Maverick Vinales: “Speravo di lottare alla pari con Bagnaia e Martin, più di 3° non potevo fare…”

Maverick Vinales sorride a metà dopo aver concluso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, il portacolori del team Aprilia ha lottato al massimo delle sue possibilità, ma il terzo gradino del podio oggettivamente è stato il risultato massimo per il suo sabato.

Il successo è andato a un dominante Francesco Bagnaia che ha distanziato Jorge Martin di 2.3 secondi, quindi completa il podio proprio Maverick Vinales a 4.1. Quarta posizione per Enea Bastianini a 6.3, quinta per Fabio Di Giannantonio a 8.8, sesta per Brad Binder a 9.7, mentre è settimo Alex Marquez a 10.1. Ottava posizione per Fabio Quartararo a 10.8, nona per Franco Morbidelli a 13.5, mentre completa la top10 Pedro Acosta a 15.9.

Al termine della Sprint Race, il pilota spagnolo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Sinceramente non sono felice al 100% della mia prestazione perchè mi aspettavo di poter battagliare alla pari con Pecco e Jorge. C’è poco da dire, dal sabato in avanti le Ducati cambiamo passo ed è molto complicato tenere il loro passo. Anche oggi, quando ho capito che non ne avevo per stare con loro, non ho fatto altro che difendere la mia terza posizione ed il podio”.

A questo punto il mirino di Maverick Vinales è già puntato sulla gara lunga di domani: “Stiamo facendo un buon lavoro. L’abbiamo visto oggi e farò di tutto per confermarlo anche domani. Voglio essere di nuovo davanti per lottare per successo e podio. Oggi ho spinto al massimo ma non è stato abbastanza. Mi sono sentito bene con la soft, ma forse domani opterò per la media nella gara lunga”.