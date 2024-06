Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Olanda 2024: Bagnaia precede Martin, fuori Marquez

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Olanda 2024, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Assen. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla celeberrima pista ribattezzata come l’Università del Motociclismo.

Francesco Bagnaia ha vinto di forza la Sprint Race del GP di Olanda, scattando dalla pole position e restando al comando della prova dal primo all’ultimo metro. Un dominio totale confezionato dal due volte Campione del Mondo, capace di giganteggiare in sella alla Ducati ufficiale e di recuperare tre punti in classifica generale nei confronti di Jorge Martin, secondo al traguardo con la Ducati Pramac. Il fuoriclasse piemontese si trova ora a quindici lunghezze di distacco dall’iberico nella lotta per il Mondiale.

Marc Marquez è invece caduto nelle prime battute del secondo giro, quando era in lizza per il podio, e ora è sprofondato a -44 da Martin nella graduatoria generale. Maverick Vinales ha prevalso nell’intensa sfida per il terzo posto di giornata: il centauro della Aprilia ha preceduto la Ducati ufficiale di Enea Bastianini, la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Aleix Espargarò è caduto nell’ultimo settore del giro finale quando era in lotta per la sesta piazza, finita poi nelle mani di Brad Binder sulla KTM. Alex Marquez è stato penalizzato di tre secondi e ha chiuso all’ottavo posto, alle spalle di Fabio Quartararo. Franco Morbidelli nono, Marco Bezzecchi undicesimo. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Olanda 2024, tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP OLANDA MOTOGP 2024

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Maverick Vinales (Aprilia)

4. Enea Bastianini (Ducati)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Brad Binder (KTM)

7. Fabio Quartararo (Yamaha)

8. Alex Marquez (Ducati), penalizzato di tre secondi

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Pedro Acosta (KTM)

11. Marco Bezzecchi (Ducati)

12. Miguel Oliveira (Aprilia)

13. Jack Miller (KTM)

14. Joan Mir (Honda)

15. Augusto Fernandez (KTM)

16. Johann Zarco (Honda)

17. Raul Fernandez (Aprilia)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Alex Rins (Yamaha)

Rit. Aleix Espargarò (Aprilia)

Rit. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Luca Marini (Honda)

Rit. Marc Marquez (Ducati)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP OLANDA MOTOGP 2024

1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’58.090 177.4

2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 20’00.445 177.0 2.355

3 7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 20’02.193 176.8 4.103

4 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’04.467 176.4 6.377

5 5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’06.959 176.1 8.869

6 4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’07.817 175.9 9.727

7 3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’08.918 175.8 10.828

8 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’11.286 175.9 13.196

9 1 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 20’11.650 175.4 13.560

10 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’14.062 175.0 15.972

11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’14.126 175.0 16.036

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20’14.172 175.0 16.082

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’16.829 174.6 18.739

14 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 20’19.881 174.2 21.791

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’20.540 174.1 22.450

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’21.780 173.9 23.690

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’22.520 173.8 24.430

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’27.658 173.1 29.568

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 21’21.643 165.8 1’23.553

Non classificati

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 18’34.688 176.0 1 lap

32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 6’20.674 171.8 9 laps

10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 6’26.287 169.3 9 laps

93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’36.864 168.8 12 laps