MotoGP, Marc Marquez penalizzato ad Assen: cosa è successo in Olanda, posizioni perse e nuovo ordine d’arrivo

Un brutto week end per Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati Gresini aveva ben altre ambizioni nel week end di Assen (Paesi Bassi), ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Nell’Università del Motociclismo, l’asso nativo di Cervera ha collezionato una caduta nella Sprint Race, che l’ha tolto dai giochi dopo neanche un giro.

Un brutto errore per Marc che, andando su cordolo, ha perso il posteriore e ha finito la sua corsa nella ghiaia. Quest’oggi una nuova disavventura. L’iberico, infatti, aveva chiuso quarto e il GP era stato condizionato da un problema alla pressione delle gomme. Una criticità che gli è costata una penalità.

Marquez, infatti, è stato penalizzato con 16 secondi extra da aggiungere al suo tempo finale a causa di quanto detto e quindi il riscontro finale è stato quello di un 10° posto: “Ho infranto la regola della pressione per un giro e 0.001. È un peccato ma il limite era quello e siamo stati fuori per un giro. La gara è stata molto strana, all’inizio sono andato così e così, volevo prendere il feeling ma vedevo che la pressione delle gomme non arrivava mai al punto giusto”, le parole dell’iberico ai microfoni di Sky Sport.