MotoGP, Marc Marquez: “Contento del passo gara, ma Bagnaia è il più forte al Mugello”

Seconda posizione nella Sprint Race del Mugello (Italia), settimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, per Marc Marquez. Lo spagnolo ha terminato in piazza d’onore la gara di 11 giri del sabato, sulle colline toscane, alle spalle del solo Francesco Bagnaia.

Un Pecco super nel corso di questa Sprint, che ha imposto un ritmo indiavolato fin dall’inizio. Marquez ha fatto il possibile per prendersi il podio, dopo un start non perfetto dalla quarta casella. Da segnalare l’errore di Jorge Martin, leader del campionato, e in lizza con Marquez per il secondo gradino del podio. Per Marc un riscontro importante in chiave campionato, a -32 da Martin.

“Il passo gara sembra molto buono, ma non siamo allo stesso livello di Bagnaia. Oggi lo start non è stato buono e dobbiamo lavorarci per domani“, le prime parole di Marquez a Sky Sport. Sulla scelta delle gomme l’iberico ha aggiunto: “Dipenderà dalle temperature, ma io credo che si opterà per l’uso della soft, perché dà maggior prestazione delle medie“.

Appena 32 le lunghezze da Martin in graduatoria e c’è soddisfazione: “Non pensavo di essere in lizza per il Mondiale. Per me è già un onore lottare con Jorge e Pecco, che sono i più forti. Dopo la caduta qui al Mugello ho fatto un passo indietro ed imparato da questo. Loro due sanno come sfruttare questa moto, io sto migliorando gara dopo gara“, ha concluso l’asso nativo di Cervera.