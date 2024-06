MotoGP, la caduta di Marc Marquez nella Sprint Race di Assen – VIDEO

Un sabato da incubo per Marc Marquez. Il Cabroncito, infatti, ha inanellato ben due cadute nel corso della giornata odierna. La prima nel corso delle qualifiche (che lo ha relegato in settima posizione nella griglia di partenza) quindi la seconda nel corso della Sprint Race del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

Non solo, la caduta nel corso della gara su distanza ridotta, è arrivata nelle primissime battute. Un errore davvero pesante per il portacolori del team Ducati Gresini, che stava spingendo al massimo per risalire subito la china. Dopo un ottimo scatto allo spegnimento dei semafori, passando dalla settima alla quinta posizione, lo spagnolo aveva subito messo nel proprio mirino Maverick Vinales.

Ma, all’imbocco di curva 2, nel corso della seconda tornata, il vincitore di sei titolo nella classe regina, ha preso troppo all’interno il cordolo, ha perso per un attimo la sua moto e, nel tentativo di recuperarla, si è “insaccato” su di essa. Morale della favola? Caduta inevitabile e secondo capitombolo nella ghiaia olandese di giornata.

Andiamo, quindi, a rivedere la rovinosa caduta di Marc Marquez ad Assen.

Drama on lap 2 of the #TissotSprint! @marcmarquez93 has gone down at Turn 2 #DutchGP pic.twitter.com/NlTAMxc3A7

— MotoGP™ (@MotoGP) June 29, 2024