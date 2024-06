MotoGP, Jorge Martin osso durissimo: cede appena 8 punti nonostante il week-end perfetto di Bagnaia

Jorge Martin non ha la minima intenzione di mollare la presa. Il pilota spagnolo, leader della classifica generale sin dall’avvio della stagione, continua a dimostrare tutta la sua voglia di puntare al titolo iridato. Anche in occasione del fine settimana del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP 2024, il portacolori del team Ducati Pramac ha fatto capire a tutti, Francesco Bagnaia in primis, che per il successo finale dovrà fare i conti con lui.

Negli ultimi due weekend di gara, Mugello e Assen, “Pecco” Bagnaia ha fatto percorso netto. Doppietta in Toscana e di nuovo doppietta anche nella gara olandese. Jorge Martin, dal canto suo, ha visto ridursi drasticamente il suo vantaggio in classifica generale, ma non ha mai ceduto di un millimetro. Ha sempre estratto il massimo dalle sue gare.

Nella “Università della moto” si era capito sin dalle prove libere che il due-volte campione del mondo avrebbe fatto percorso netto. Il nativo di Madrid, quindi, ha deciso di correre nella maniera più intelligente in ottica campionato, mettendo a segno il massimo bottino di punti possibile. Un cambiamento radicale per un pilota che, fino ad un anno fa, non aveva questa capacità di evitare rischi inutili.

Dopo la tappa olandese la situazione classifica generale è sempre più interessante. Jorge Martin è sempre al comando con 200 punti, ma Francesco Bagnaia è ormai in scia con 190. 10 lunghezze. Appena 10 lunghezze. Una inezia contando che non siamo nemmeno a metà stagione. Arrivare alla pausa estiva con il torinese al comando della graduatoria non è più impossibile. Manca una sola tappa, nel prossimo weekend in Germania. Quello che fino a poche gare fa sembrava impossibile, ora lo è molto meno. “Pecco” è on fire, ma “Martinator” non mollerà di un millimetro fino a Valencia. Questo è evidente.