MotoGP, Jorge Martin in Aprilia dal 2025! Si attende l’ufficialità di Marc Marquez in Ducati Factory

Alle ore 18.00 di oggi l’annuncio che dà un connotato abbastanza chiaro al mercato piloti in MotoGP. L’Aprilia Racing ha fatto la sua mossa, comunicando l’ingaggio dell’attuale leader della classifica mondiale, Jorge Martin. Una rivelazione che segue in scia le tanti voci sull’arrivo in Ducati ufficiale di Marc Marquez.

Come è noto, Martin, Marquez ed Enea Bastianini erano i piloti al centro di questa contesa per essere compagno di squadra di Francesco Bagnaia l’anno venturo nel Team Factory di Borgo Panigale. Con la comunicazione però di Noale, c’è ormai la certezza che Marc vestirà di rosso dall’anno venturo, con Bastianini che cercherà di occupare un posto in KTM o magari in Pramac.

La reazione a catena che ci si aspettava, dopo quanto detto dall’articolo di autosport di oggi, si sta verificando. Di sicuro, Aprilia ha messo a segno un bel colpo, investendo su un pilota di grande qualità e consistenza, che potrebbe consentire alla squadra italiana di fare uno step in avanti. A questo proposito il connazionale Aleix Espargaró, che si ritirerà a fine anno, aveva recentemente dichiarato che avrebbe voluto come suo successore Martin, ritenendolo il pilota più forte del mondo.

In questa maniera si va a prefigurare sempre più un’accoppiata importante tra Marquez e Bagnaia l’anno venturo. Sarà interessante capire quali saranno i riflessi di queste notizie nel Mondiale corrente e con quale stato d’animo gareggeranno Martin e Marc per l’appunto, noti i loro destini, e come si comporterà la Ducati.