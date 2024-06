MotoGP, Jorge Martin: “Felice del secondo posto, Bagnaia era su un altro livello ad Assen”

In un weekend nato male e tutto in salita sin dal venerdì, Jorge Martin può ritenersi abbastanza soddisfatto per aver ceduto solamente 8 punti ad un Francesco Bagnaia in stato di grazia che ha dominato in lungo e in largo facendo doppietta tra Sprint e gara nel Gran Premio d’Olanda 2024, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Martinator resta dunque leader della generale a +10 su Pecco.

“È stato un weekend difficile. Siamo partiti male, poi siamo migliorati, siamo arrivati vicino a Pecco, ma non c’era nulla che potevamo fare per raggiungerlo. Va benissimo la seconda posizione, sono felice così come sono felice del mio primo podio ad Assen, per la vittoria ci riproverò la prossima stagione“, racconta lo spagnolo del Team Pramac al termine della corsa.

“Ho rimediato subito alla penalità di tre posizioni, ma questo passo era il massimo. Pecco era a un altro livello. Abbiamo chiuso il distacco che avevamo venerdì, ma sapevamo che vincere era praticamente impossibile. Inoltre quelli dietro erano a oltre sei secondi, quindi non aveva senso rischiare più di tanto“, prosegue Martin ai microfoni di Sky Sport.

“Sono felice del secondo posto in una pista dove non ero mai salito sul podio. Pecco aveva un passo superiore, era lui che gestiva il gap, lui ‘giocava’ con il cronometro. Anche se lo avessi superato in partenza, non sarei riuscito a tenere il suo passo. Oggi il massimo era fare secondo, negli ultimi giri non avevo più l’anteriore. Perdevo al T2, alla curva sei lui era velocissimo, sembrava non frenasse. Ci riproveremo al Sachsenring“, dichiara il futuro pilota dell’Aprilia.