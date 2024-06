MotoGP, Jorge Martin: “Bagnaia di un altro pianeta, spero di trovare una mossa vincente domani”

Un buon Jorge Martin ha ottenuto la seconda posizione in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Olanda, ottava tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il pilota della Ducati Pramac ha confermato il buono stato di forma già sfoggiato durante le qualifiche, scacciando forse definitivamente quei fantasmi palesatisi durante un venerdì non ottimale.

L’attuale leader del Mondiale ha dovuto cedere il passo soltanto a Francesco Bagnaia che, con la vittoria di odierna, ha ridotto ulteriormente il gap con il diretto avversario, adesso distante solo quindici punti. Lo stesso spagnolo nel corso della mattinata odierna aveva già indicato “Pecco” come il punto di riferimento per il weekend, sottolineando la sua grande competitività. Sensazioni queste ripetute anche al parco chiuso nel classico commento a caldo:

“Dopo ieri non potevo aspettarmi di essere sul podio – ha detto Martin – Abbiamo lavorato tantissimo per poter capire gli altri. Pecco è davvero di un altro pianeta, ho cercato di stargli dietro ma non ce l’ho fatta. Ho spinto ma il feeling non era al massimo. È comunque bellissimo essere sul podio qui, nella Cattedrale di Assen. Spero domani di essere ancora tra i primi tre“.

Successivamente, intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia, il centauro è andato più a fondo nell’analisi: “Oggi mi sono messo a posto. Ero lontano ma ho capito come fare a recuperare nel T2. In qualifica ce l’ho fatta perché avevo un bel grip, nella Sprint con la dura davanti non me la sono sentita. Al primo giro ho provato a fare come in qualifica ma perdevo troppo il davanti alla 6 a 310 km/h. Speriamo di fare quella mossa in più per girare meglio. Al secondo giro ho capito che non avrei vinto salvo errori da parte di Pecco. In gara sentivo peggio il davanti rispetto alle altre sessioni. Mi sono accontentato. È stata una prova tosta, ma sono contento per il risultato”.

Martin ha poi aggiunto: “Con queste gomme sento che sta spingendo troppo sul davanti. Pecco adesso fa tutto con facilità, è in quel momento dove gli viene tutto semplice. Frena forte e butta presto il gas. Fa la differenza lì. Devo fargli i complimenti, è di un altro livello“.