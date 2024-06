MotoGP, Jorge Martin: “Avrei firmato per il podio prima del via, ma per com’è andata ho rammarico…”

Jorge Martin sorride a metà dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato del Mugello il portacolori del team Ducati Pramac ha lottato con le unghie e con i denti per mettere in discussione la leadership di Pecco Bagnaia, ma proprio all’ultima curva ha subito il sorpasso di Enea Bastianini.

Francesco Bagnaia ha vinto davanti a Enea Bastianini a 799 millesimi, quindi terzo proprio Jorge Martin a 924. Quarta posizione per Marc Marquez a 2.0, quinta per Pedro Acosta a 7.5, mentre è sesto Franco Morbidelli a 9.8. Settimo Fabio Di Giannantonio a 10.0, ottavo Maverick Vinales a 11.6, nono Alex Marquez a 13.5, mentre è decimo Brad Binder a a 15.9.

Al termine della gara sulla pista toscana, il pilota nativo di Madrid ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono dispiaciuto per l’ultimo giro. Ad ogni modo ho messo in scena un grande miglioramento. Tenevo il ritmo di Bagnaia, che metteva a segno un record ogni giro, e ho anche pensato di poterlo attaccare. Dopodiché ho visto che ero troppo al limite per cui ho atteso un po’. Peccato non aver chiuso su Bastianini nel finale”.

Il pilota classe 1998 prosegue nel suo racconto: “Prima della gara avrei firmato per il podio ma per com’è andata la gara ho un pizzico di rammarico. C’avevo creduto. Dal sogno del primo al terzo al traguardo in pochi secondi. Peccato, ma oggi Pecco ne aveva di più. Ora testa ad Assen per proseguire nel cammino perchè sono convinto che presto tornerò a vincere”.