MotoGP, Francesco Bagnaia: “Stiamo lavorando bene e abbiamo un’ottima base. Ho ancora margine”

Soddisfazione a quintali nelle parole di Francesco Bagnaia dopo l’affermazione nella Sprint Race di Assen (Paesi Bassi), tappa del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito olandese, Pecco è stato protagonista di un sabato da incorniciare, siglando la pole-position e vincendo in maniera netta la gara odierna a precedere il leader del campionato Jorge Martin e lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia).

“Stiamo facendo un ottimo lavoro da ieri. Il posteriore mi dava un’ottima confidenza e vincere qui ad Assen è sempre bellissimo. Siamo molto felici“, ha raccontato Pecco a caldo. Ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia ha aggiunto: “Sono ormai cinque gare che vado fortissimo e siamo veloci anche nelle Sprint, solo che in alcune circostanze non abbiamo concretizzato, come a Barcellona. Al Mugello e qui, invece, le cose stanno andando per il verso giusto“.

Parlando dell’approccio alla Sprint: “Ho cercato di gestire la mia prestazione perché il feeling con l’hard davanti non era fantastico, ma è stata una scelta obbligata per via delle alte temperature. Credo che per domani di avere ancora un po’ di margine“.

E sull’ascesa nelle ultime settimane: “All’inizio non ero contento del feeling, poi abbiamo lavorato tantissimo e trovato la quadra. Da Jerez le cose hanno preso una piega diversa e io mi sono sentito meglio nella guida. Nella pausa che abbiamo avuto ho lavorato molto dal punto di vista fisico per essere pronto. Qui, in Olanda, avevamo una base ottima e abbiamo toccato molto poco la moto“.