MotoGP, Francesco Bagnaia al Mugello per rimontare su Martin: il venerdì promette bene

Entra nel vivo l’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello. Il venerdì in pista ci ha dato le prime indicazioni con un super Francesco Bagnaia dopo la vittoria di Barcellona.

Un buonissimo passo mostrato nelle FP1 e il botto fatto nelle pre-qualifiche da parte del campione del mondo, staccando il miglior tempo assoluto ed essendo l’unico a scendere sotto il muro dell’1:45. Tutto ciò avendo bisogno di un solo time attack e potendosi permettere di rientrare ai box prima del termine dei giri lanciati degli altri. Una bella prova di superiorità, confermata anche dalle dichiarazioni: “Mi sono trovato bene sin da subito” – ha detto inequivocabilmente, mettendosi delle aspettative addosso verso il prosieguo di questo fine settimana.

Sulla pista in cui il più vincente è Valentino Rossi a sette vittorie, Bagnaia ha già vinto due volte nel 2022 e nel 2023 e sogna di vincere per la terza volta di fila, lui che lo scorso anno colse anche la pole position sul tracciato di Scarperia e fece en-plein trionfando anche nella Sprint Race. La speranza è quella di ripetere ciò che si realizzò nel 2023, per accorciare dal -39 nel Mondiale su Jorge Martin, sicuramente meno brillante di Pecco ieri.

Vedremo invece se si confermerà o meno la Yamaha e soprattutto Alex Rins, grandi rivelazioni della giornata di venerdì. La moto giapponese è tornata finalmente a mostrare un grado di competitività sufficiente per la sua tradizione, dopo un inizio di stagione non semplice. Su questo tracciato Yamaha vanta ben 13 successi, con Jorge Lorenzo e Valentino Rossi che con questo marchio hanno vinto cinque volte a testa. Chissà che non sia da monito proprio per Rins e Quartararo per un fine settimana di rinascita.