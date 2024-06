MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “L’obiettivo era il podio, ma abbiamo fatto un garone”

Un weekend davvero positivo per Fabio Di Giananntonio. Il pilota romano ha chiuso al quinto posto il GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 andato in scena nella mitica “Cattedrale” di Assen.

Una gara roboante quella del centauro in forza alla Pertamina Enduro VR46, il quale ha dovuto cedere il passo a Marc Marquez, quarto alle spalle del podio composto da Francesco Bagnaia, Jorge Martin ed Enea Bastianini. Visibilmente soddisfatto, “Diggia” ha analizzato la sua prova in mixed zone:

“L’obiettivo era il podio. Abbiamo spinto e lottato per questo – ha detto Di Giannantonio – Ci ho creduto, ma quando volevo tirare il gruppo ho iniziato a sentire il davanti abbastanza freddo. Dopo due-tre volte che mi si chiudeva per la temperatura ho cercato di fare passare gli altri per farlo scaldare di nuovo. Soltanto che quando mi sono messo dietro abbiamo battagliato un po’ e non sono più riuscito a risalire. Abbiamo fatto però un garone. Lottiamo con quelli davanti e siamo lì con il top. Stiamo facendo un ottimo lavoro”.

Il pilota ha inoltre commentato lo “strano” gesto di Marquez, il quale gli ha lasciato spazio in un sorpasso: “Mi ha lasciato passare, poi mi ha fatto un segno con le mani; non ho capito bene il motivo. Io quando è così sfrutto i momenti e passo. Mi sono messo davanti e ho fatto il mio ritmo”.