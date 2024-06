MotoGP, Davide Tardozzi: “Annunceremo il compagno di Bagnaia prima di Assen”

Il segreto di Pulcinella? Possiamo definirlo tale. La Ducati Factory in MotoGP ha preso delle decisioni e l’ufficialità è attesa prima del GP d’Olanda ad Assen (28-30 giugno). A precedere l’appuntamento nella Cattedrale del Motociclismo, ci sono notizie importanti riguardanti il mercato piloti. In questi ultimi minuti, infatti, l’Aprilia ha dato il via all’escalation attesa.

La Casa di Noale ha annunciato l’ingaggio dell’attuale leader del campionato, Jorge Martin, che quindi lascerà la Ducati Pramac per sposare il progetto di una squadra ufficiale. Lo spagnolo lo aveva detto a più riprese quest’anno: “Voglio competere dal 2025 in una squadra Factory“. Ed ecco la conferma, ma non nella Ducati come si pensava fino a qualche giorno fa.

A questo punto è ormai certo che sarà Marc Marquez ad affiancare Francesco Bagnaia. Una decisione che fa chiaramente rumore, per il valore dell’asso nativo di Cervera e l’accoppiata che andrà a formare con Pecco. Ducati ha voluto credere nella velocità dell’otto volte iridato e quindi l’anno venturo ci sarà da comprendere la gestione.

Poco prima di quanto comunicato da Aprilia, il Team Manager della Rossa, Davide Tardozzi, si era espresso in questi termini ai microfoni di Sky Sport: “Siamo abbastanza sereni, pur sapendo che purtroppo dovremo fare un torto a qualcuno e questo ci dispiace. Vorremmo tenere tutti ma non sarà possibile. Cercheremo di fare la miglior scelta per il futuro della Ducati Corse. Prima di Assen si saprà, non credo che manchi molto“.