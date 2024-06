MotoGP, Dall’Igna spiega perché Ducati ha preferito Marquez a Martin

Una decisione che fa discutere. La Ducati ha fatto l’annuncio che ormai era noto a tutti: dal 2025 Marc Marquez sarà il compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel team ufficiale in MotoGP. Una presa di posizione molto importante che ha avuto e sta avendo diverse reazioni tra gli appassionati. Marquez, quest’anno in sella alla Ducati Gresini, avrà quindi la chance di competere con la squadra Factory, al fianco di chi ha vinto gli ultimi due titoli iridati nella classe regina.

A dare delle spiegazioni a riguardo sulla scelta è stato l’ingegnere Luigi Dall’Igna, gestore del progetto Ducati in MotoGP: “La nostra moto ha raggiunto livelli incredibili, quindi il fatto di avere due piloti come Marquez e Bagnaia aumenta le probabilità di vincere il Mondiale, che è il nostro obiettivo. Come ha detto una volta Max Biaggi le corse di moto non sono concerti di musica classica, nel senso che nelle corse può succedere di tutto. Quindi credo che avere due piloti in grado di lottare per il titolo sia la cosa migliore in questo momento“, ha spiegato Dall’Igna ai microfoni di Sky Sport.

Un’accoppiata per continuare a vincere: “L’obiettivo è vincere i campionati del mondo. Avere Marc e Pecco ci permette di provare a raggiungere questo difficile traguardo, perché i rivali si sono rafforzati anche con i nostri piloti di questa stagione. Sarà sempre più complicato vincere anche l’anno prossimo”, ha precisato l’ingegnere nostrano.

E sulla scelta di Marquez e non di Martin ha sottolineato: “Volevamo tenere sia Martin che Marquez e sapevamo da subito che sarebbe stato molto complicato. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, fino a quando abbiamo capito che non era più possibile. La soluzione era puntare su Martin o puntare su Marquez. Anche questa è stata una decisione complicata, ma alla fine abbiamo optato per Marc. Certo, mi preoccupa è invece la gestione sportiva. Il clima all’interno del box Ducati è meraviglioso e il nostro obiettivo è quello di continuare ad avercelo il prossimo anno“.