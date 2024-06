MotoGP, Brad Binder il migliore nei test al Mugello. Bagnaia, Martin e Marc Marquez non girano

Giornata condizionata dalla pioggia nei test di MotoGP al Mugello. Dopo il GP d’Italia tenutosi sul circuito toscano, i team hanno avuto l’opportunità di provare nuove soluzioni da apportare alle proprie moto, ma il meteo non è stato dalla loro, in quanto la pioggia da un certo punto in avanti ha fatto la propria irruzione.

E così, prima dell’arrivo di Giove Pluvio, la KTM del sudafricano Brad Binder è stata la migliore con il crono di 1:47.617 a precedere il compagno di marca, Pedro Acosta, di 0.033, che dall’anno prossimo sarà nel team ufficiale della Casa austriaca, e Luca Marini con la Honda ufficiale a 1.434. Marini, sicuramente, avrebbe preferito avere più tempo a disposizione per provare le modifiche sulla moto giapponese, in grossa crisi. Un turno in cui nella top-5 troviamo anche l’altra KTM dell’australiano Jack Miller a 1.614 e l’altra Honda dello spagnolo Joan Mir a 2.171.

Nella top-10 il tutto è stato completato dall’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 7.361, dalla Yamaha dell’iberico Alex Rins a 10.035, dalla Honda del francese Johann Zarco a 10.476, dall’Aprilia del portoghese Miguel Oliveira a 10.665 e dall’altra Honda del giapponese Takaaki Nakagami a 10.883. Distacchi importanti per questi piloti, che hanno ottenuto dei riscontri sul bagnato.

Più lontani gli altri come Lorenzo Savadori con l’Aprilia (11° a 11.680), Fabio Quartararo (14° a 14.758) sull’altra Yamaha e Franco Morbidelli con la Ducati Pramac (15° a 18.198). Non hanno girato quest’oggi Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin e Marc Marquez.