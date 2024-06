MotoGP, Bagnaia sfida a testa alta Martin e Marquez nelle qualifiche e nella Sprint di Assen

Dopo quattro settimane di pausa in cui è stato il mercato a dominare la scena, quest’oggi riparte di fatto ufficialmente una corsa al titolo che si preannuncia oltremodo spettacolare nel Mondiale MotoGP 2024. Tutto pronto per le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Olanda, in cui verranno assegnati i primi punti iridati del weekend al TT di Assen.

Francesco Bagnaia, reduce dal trionfo di Montmelò e dalla strepitosa doppietta del Mugello, è l’uomo da battere anche sul circuito neerlandese per quanto visto ieri tra prove libere e pre-qualifiche. Pecco ha mostrato una netta superiorità sia sul giro secco che sul passo con gomme usate, quindi non può che essere il favorito d’obbligo per la pole position e per la vittoria nella gara breve.

Si profila una bella chance per il campione del mondo in carica, che ha l’opportunità di colmare ulteriormente il divario di 18 punti che lo separa dal leader della generale Jorge Martin, chiamato ad una reazione oggi dopo un venerdì molto difficile in cui è stato bravo a limitare i danni con un time-attack al limite in una situazione problematica a livello tecnico.

Alla luce dei riscontri del venerdì è complesso identificare un vero antagonista di Bagnaia, mentre potrebbe rivelarsi incerta ed equilibrata la bagarre per la top3 con tanti candidati e poche certezze. Ci proveranno sicuramente gli altri ducatisti di vertice (rispettivamente 3° e 4° nel Mondiale) Marc Marquez ed Enea Bastianini, che dovranno però fare i conti con le Aprilia ufficiali di Maverick Viñales e Aleix Espargarò oltre alle KTM di Brad Binder e Pedro Acosta (che dovrà passare dal Q1).