IL RETTORE DI ASSEN! Bagnaia fa tris nell’Università del motociclismo e accorcia su Martin, 3° Bastianini!

Pole position, primo nella Sprint Race e vittoria in gara con giro veloce senza mai perdere la testa della corsa. Un weekend semplicemente perfetto al TT di Assen per Francesco Bagnaia, dominatore assoluto del Gran Premio d’Olanda valevole come ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP 2024. Pecco ha completato un Grand Chelem impressionante, centrando il terzo successo di seguito sul tracciato neerlandese e la quinta affermazione dell’anno.

Il campione del mondo in carica non ha lasciato scampo alla concorrenza, difendendo la pole con un’ottima partenza e imponendo un passo micidiale sin dalle battute iniziali, con il solo Jorge Martin capace di contenere il distacco restando abbastanza vicino per metà GP prima di alzare bandiera bianca nel finale. Martinator ha comunque limitato i danni in chiave iridata, perdendo pochi punti in un fine settimana estremamente favorevole a Bagnaia sul piano delle performance.

Podio completato in terza piazza da un’altra Ducati GP24, quella di Enea Bastianini, protagonista come di consueto di un’ottima rimonta nella seconda parte di gara grazie ad una gestione delle gomme che gli consente di brillare negli ultimi giri. La casa di Borgo Panigale ha monopolizzato l’intera top5 della graduatoria, piazzando anche Marc Marquez in quarta e Fabio Di Giannantonio in quinta posizione a dimostrazione di una conclamata superiorità tecnica.

Buona prestazione ma sesto posto deludente con l’Aprilia per Maverick Viñales, in lotta per il podio fino a poche tornate dalla conclusione e beffato nelle ultime curve da Marquez e Di Giannantonio, mentre l’unico altro azzurro in zona punti è Franco Morbidelli 10°. Caduti Marco Bezzecchi (era nelle retrovie) e soprattutto Pedro Acosta (occupava il 7° posto prima di scivolare all’ultimo giro).

Al termine del Gran Premio d’Olanda, Martin è leader del Mondiale con un margine di 10 punti su Bagnaia, 51 su Marquez, 64 su Bastianini, 83 su Viñales, 99 su Acosta, 102 su Binder e 110 su Di Giannantonio.