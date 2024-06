Motocross, Gajser si impone in gara-1 a Maggiora davanti a Prado e Herlings. 8° Bonacorsi

Tim Gajser, dopo l’affermazione di ieri nella Qualifying Race, trionfa anche in gara-1 a Maggiora restando in corsa dunque per una possibile tripletta nel Gran Premio d’Italia 2024, valevole come decimo round stagionale del Mondiale Motocross classe MXGP. Lo sloveno della Honda ha avuto la meglio in una splendida sfida con Jorge Prado e Jeffrey Herlings, racchiusi al traguardo in 2″321.

Gajser ha preso la testa della manche nel corso del primo giro, dopo l’holeshot conquistato dallo svizzero Jeremy Seewer (alla fine 5° con la Kawasaki), conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi e respingendo il forcing dei suoi avversari diretti Prado e Herlings, rispettivamente secondo e terzo con GasGas e KTM. Ai piedi del podio in quarta piazza l’olandese Calvin Vlaanderen sulla Yamaha con quasi 30″ di gap.

Bilancio agrodolce in casa Italia, che archivia un buon ottavo posto con Andrea Bonacorsi (Yamaha) ed una discreta 13ma piazza con Giuseppe Propepe, mentre c’è delusione per la 14ma posizione finale di Mattia Guadagnini. Grazie a questa vittoria in gara-1, Gajser allunga nel Mondiale a +12 su Prado e +74 su Herlings, mentre tutti gli altri hanno oltre 170 punti di distacco.

ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP ITALIA MXGP 2024

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 33:55.146 0.000 52.024 25

2 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 33:56.520 1.374 51.989 22

3 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 33:57.467 2.321 51.965 20

4 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 34:24.846 29.700 51.275 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:29.719 34.573 51.155 16

6 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:46.544 51.398 50.742 15

7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:54.479 59.333 50.550 14

8 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 34:59.375 1:04.229 50.432 13

9 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:01.543 1:06.397 50.380 12

10 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 35:02.763 1:07.617 50.351 11

11 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:03.845 1:08.699 50.325 10

12 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:28.071 1:32.925 49.752 9

13 223 TROPEPE, Giuseppe ITA FMI Millionaire Racing Team-ABF Italia Honda 35:31.214 1:36.068 49.679 8

14 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:33.543 1:38.397 49.624 7

15 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 35:57.522 2:02.376 49.073 6

16 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 34:04.287 -1 Lap 48.745 5

17 71 SPIES, Maximilian GER DMSB KTM Kosak Team KTM 34:06.015 1.728 48.703 4

18 878 PEZZUTO, Stefano ITA FMI Honda 34:18.322 14.035 48.412 3

19 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 34:23.123 18.836 48.300 2

20 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 34:34.779 30.492 48.028 1

21 228 SCUTERI, Emilio ITA FMI Millionaire Racing Team-ABF Italia Honda 34:35.827 31.540 48.004 0

22 771 CROCI, Simone ITA FMI Honda 34:56.512 52.225 47.530 0

23 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:17.043 1:12.756 47.069 0

24 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 34:37.327 -2 Laps 44.971 0

25 200 ZONTA, Filippo ITA FMI KTM 35:29.862 52.535 43.862 0

26 311 DAL BOSCO, Mirko ITA FMI KTM 10:16.011 -14 Laps 30.331 0

27 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 4:49.297 -16 Laps 21.528 0