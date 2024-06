Motocross, la tappa di Maggiora propone il nuovo duello tra Tim Gajser e Jorge Prado

Prosegue senza soluzioni di continuità l’accesissimo Campionato Mondiale di MXGP 2024. In attesa della trasferta indonesiana con il doppio appuntamento di Lombok, c’è ancora tempo per l’attesissimo Gran Premio d’Italia del weekend in arrivo.

Si gareggerà come tradizione sul tracciato di Maggiora per un appuntamento, il decimo della stagione, che ci dirà molto in vista del prosieguo dell’annata, con una corsa al titolo che si sta trasformando in un duello sempre più avvincente.

Dopo la tappa lettone di Kegums, infatti, Tim Gajser è di nuovo al comando con 454 punti e appena 4 lunghezze di vantaggio su Jorge Prado che lo insegue a 450. Jeffrey Herlings non molla la presa e rimane al terzo posto con 386 punti, mentre il ko del Gran Premio di Germania ha ormai tolto Romain Febvre (327 punti) dalla lotta per il titolo iridato.

Un anno fa la tappa di Maggiora ci regalò uno dei weekend più interessanti dell’intero campionato. Pole position di Alberto Forato, quindi Jorge Prado fa sua Gara-1, con Romain Febvre che si aggiudica Gara-2. Il round, però, va a Jeremy Seewer. In questo 2024, però, la sensazione è che Tim Gajser e lo spagnolo del team Gas Gas potranno nuovamente combattere per successi e punti in ottica titolo. Jeffrey Herlings sarà d’accordo…?