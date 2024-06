Moto3: Veijer si impone anche nella FP2 ad Assen. Due italiani in top 14

Collin Veijer continua a dettare legge in quel di Assen. In occasione della terza e ultima sessione di prove libere valide per il GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3, il pilota ha registrato ancora il miglior tempo, apparecchiando la tavola in vista delle qualifiche.

In particolare il centauro in forza alla Liqui Moly Husqvarna ha registrato il crono di 1:39:703, rifilando +0.074 alla Leopard Racing di Angel Piqueras, secondo davanti alla MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà, terzo a +0.087 precedendo David Munoz (BOE Motorsports), quarto a +0.156.

In risalita il leader del Mondiale David Alonso (CF Moto Aspar Team), il quale ha centrato la quinta posizione con un ritardo di +0.197 rispetto alla vetta. Seguono quindi Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI), sesto a +0.227, e Joel Kelso (BOE Motorsports), settimo a +0.231 nonché ultimo ad essere sceso sotto la soglia del minuto e quaranta.

Il miglior italiano è stato Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), decimo con +0.365; dentro anche Stefano Nepa (MTA Team), dodicesimo con +0.444. Beffa invece per Matteo Bertelle (Koprocon Rivacold Snipers Team), primo degli esclusi con +0.666. Più staccati infine Riccardo Rossi (CIP Green Power), ventunesimo a +1.695, Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) e Riccardo Carraro (MTA Team), ventiquattresimo e venticinquesimo a +1.948 e +2.251. Da menzionare infine anche Daniel Holgado. Il pistolero della Red Bull GasGas Tech 3 si è infatti accomodato all’undicesimo posto raccogliendo un gap di +0.444.