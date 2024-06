Moto3, Ortolà beffa Veijer in volata e vince il GP d’Olanda. 5° Alonso davanti a un ottimo Lunetta

Grande spettacolo al TT di Assen per la gara della Moto3 valevole per il Gran Premio d’Olanda 2024, ottavo round stagionale del Motomondiale. Il pubblico locale ha sognato la vittoria con Collin Veijer, in fuga solitaria negli ultimi cinque giri prima di essere ripreso e poi beffato in volata da uno strepitoso Ivan Ortolà, che ha effettuato il sorpasso decisivo all’esterno della chicane finale tagliando il traguardo davanti al rivale per soli 12 millesimi.

Terzo successo in carriera (il primo dell’anno) nella categoria leggera per lo spagnolo del team MT Helmets-MSI, che prova così a rilanciarsi anche in chiave Mondiale nonostante un gap ancora abbastanza ampio dalla vetta. Alle spalle del neerlandese dell’Husqvarna, che si deve accontentare della seconda piazza d’onore di fila dopo il Mugello, il terzo gradino del podio è stato occupato dall’iberico David Muñoz.

Il portacolori del team BOE Motorsports ha avuto la meglio nella bagarre conclusiva con Josè Antonio Rueda e David Alonso, rispettivamente 4° e 5° ad un’incollatura dalla terza posizione. L’Italia può sorridere per la bella rimonta del rookie Luca Lunetta, all’inseguimento del gruppo di testa per quasi tutto il GP e capace di risalire negli ultimi giri fino al sesto posto (miglior piazzamento in carriera nel Mondiale), in lotta addirittura per la top3.

A punti anche un altro azzurro, Stefano Nepa in nona piazza, mentre in chiave iridata prosegue il periodo negativo di Daniel Holgado, oggi solo 11°. Con questo risultato, Alonso resta in testa alla classifica generale del campionato con un margine di 39 punti su Veijer, 43 su Holgado, 49 su Ortolà, 78 su Muñoz, 92 su Yamanaka, 96 su Rueda e 100 su Fernandez.

CLASSIFICA GP OLANDA MOTO3 2024

1 25 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 33’45.971 161.4

2 20 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33’45.983 161.4 0.012

3 16 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 33’48.168 161.2 2.197

4 13 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33’48.401 161.2 2.430

5 11 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 33’48.431 161.2 2.460

6 10 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 33’48.458 161.2 2.487

7 9 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 33’48.502 161.2 2.531

8 8 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 33’48.660 161.2 2.689

9 7 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 33’48.848 161.1 2.877

10 6 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 33’48.903 161.1 2.932

11 5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 33’51.038 161.0 5.067

12 4 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 33’55.391 160.6 9.420

13 3 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 34’05.987 159.8 20.016

14 2 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 34’13.839 159.2 27.868

15 1 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 34’13.911 159.2 27.940

16 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM 34’14.111 159.2 28.140

17 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA 34’14.172 159.1 28.201

18 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 34’14.232 159.1 28.261

19 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 34’17.073 158.9 31.102

20 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 34’18.417 158.8 32.446

21 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 34’19.702 158.7 33.731

22 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 34’19.849 158.7 33.878

23 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 34’34.277 157.6 48.306

24 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA 34’38.815 157.3 52.844

Non classificati

22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 23’59.473 159.0 6 laps

24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 3’28.869 156.5 18 laps