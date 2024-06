Moto3: David Alonso tenta la fuga ad Assen. Holgado vuole cancellare il Mugello

Sarà fuga? Solo Assen potrà dare il responso. Manca sempre meno al GP dell’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. Una prova in cui l’osservato speciale sarà sempre lui, David Alonso, motivato ad allungare ancora il proprio vantaggio in classifica dopo la quinta vittoria stagionale messa a referto al Mugello.

Ricapitoliamo la situazione: il centauro del Gasgas Aspar Team conduce al momento con 143 punti in classifica, trentasette in meno rispetto al primo inseguitore, lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), secondo con 106 davanti al vicino Colin Veijer (Husqvarna Itact GP), terzo a quota 95.

Fino ad adesso Alonso ha dimostrato più volte di essere di un altro passo, dominando spesso il weekend dall’inizio alla fine e riuscendola a spuntare anche durante la gara. Tuttavia, come sappiamo, niente è più imprevedibile della classe più leggera delle due ruote, motivo per cui potremmo aspettarci più di una sorpresa dal tracciato neerlandese.

Per i centauri attualmente in lotta per il titolo si tratterà comunque di un’occasione di riscatto. Lo scorso anno infatti Alonso non andò oltre la tredicesima piazza, mentre Holgado si dovette accontentare addirittura della venticinquesima posizione, al netto della vittoria brillante di Juame Masià, seguito da Ayumi Sasaki e da Deniz Oncu.

Attenzione però a non sottovalutare la competitività di Ivan Ortolà (MT Helmets MSI), David Monoz (BOE Motorsports) o José Rueda (Red Bull KTM Ajo), tre profili che hanno ben figurato lo scorso anno e che hanno tutte le intenzioni di far saltare il banco. A questi si aggiunge il particolarmente nutrito contingente italiano, chiamato ad alzare l’asticella dopo un inizio al di sotto delle aspettative.