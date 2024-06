Moto3, David Alonso detta legge anche in qualifica ed è in pole al Mugello. 6° Lunetta

David Alonso conferma la netta superiorità evidenziata nelle prove libere al Mugello e ottiene la pole position per il Gran Premio d’Italia 2024, settimo round stagionale del Mondiale Moto3. Quarta partenza al palo dell’anno (e della carriera) per il giovane talento colombiano del Team Aspar, che si è imposto nelle qualifiche odierne sul circuito toscano con il crono di 1’54″194.

Alonso ha firmato il miglior tempo assoluto in Q2 girando da solo, senza scie, rifilando comunque 247 millesimi al secondo classificato Ivan Ortolà che ha invece sfruttato al meglio il traino del leader del campionato. Distacchi abissali per tutti gli altri, che non hanno seguire da vicino il fenomeno sudamericano, con Josè Antonio Rueda che completa la prima fila in terza piazza a 603 millesimi dalla pole.

Seconda linea dello schieramento che si preannuncia molto interessante, con l’olandese Collin Veijer quarto davanti all’ex leader iridato Daniel Holgado e al rookie azzurro Luca Lunetta, autore di una splendida prestazione con il 6° tempo come primo pilota Honda in classifica. Più indietro gli altri italiani: 10° Riccardo Rossi, 12° Stefano Nepa, 16° Filippo Farioli, 21° Nicola Carraro e 22° Matteo Bertelle.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ITALIA MOTO3 2024

1 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO Q2 1’54.194 7 7 246.0

2 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM Q2 1’54.441 5 7 0.247 0.247 246.5

3 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’54.797 7 7 0.603 0.356 247.1

4 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 1’54.906 6 7 0.712 0.109 247.7

5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS Q2 1’55.112 6 6 0.918 0.206 246.5

6 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’55.136 7 7 0.942 0.024 248.8

7 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS Q2 1’55.209 5 6 1.015 0.073 247.7

8 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’55.251 6 7 1.057 0.042 250.0

9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM Q2 1’55.464 6 6 1.270 0.213 246.5

10 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM Q2 1’55.492 6 6 1.298 0.028 247.7

11 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’55.590 7 7 1.396 0.098 244.8

12 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM Q2 1’55.654 5 7 1.460 0.064 246.5

13 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM Q2 1’55.760 7 7 1.566 0.106 248.2

14 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM Q2 1’55.850 2 6 1.656 0.090 246.5

15 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 1’55.900 3 7 1.706 0.050 244.8

16 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’55.966 6 6 1.772 0.066 247.1

17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’56.270 2 7 2.076 0.304 247.1

18 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA Q2 1’57.101 2 6 2.907 0.831 243.2

19 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO Q1 1’56.856 6 6 (*) 1.189 245.4

20 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA Q1 1’56.921 6 6 (*) 1.254 0.065 243.7

21 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM Q1 1’56.946 2 7 (*) 1.279 0.025 249.4

22 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’57.058 7 7 (*) 1.391 0.112 242.6

23 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA Q1 1’57.114 7 7 (*) 1.447 0.056 243.2

24 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’57.148 6 6 (*) 1.481 0.034 246.0

25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA Q1 1’57.834 7 7 (*) 2.167 0.686 246.5

26 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM Q1 1’58.214 7 7 (*) 2.547 0.380 242.1