Moto2, Ogura comanda dopo le libere nel GP di Olanda. Settimo Arbolino davanti a Vietti

Il giapponese Ai Ogura detta il tempo dopo le prove libere del GP di Olanda nella classe Moto2. Il pilota del team MT Helmets MSI ha concluso in prima posizione con il tempo di 1’36”458, precedendo il compagno di squadra, lo spagnolo Sergio Garcia (1’36”536), leader della classifica mondiale.

Un terzetto spagnolo ad occupare la terza, quarta e quinta posizione con Aron Canet (1’36”547) davanti ai connazionali Alonso Lopez (1’36”550) e Fermin Aldeguer (1’36”788). Al sesto posto si è classifica il britannico Jake Dixon (1’36”788).

Il migliore degli italiani è Tony Arbolino al settimo posto (1’36”882). Dietro al pilota del Team ELF Marc VDS Racing ha concluso Celestino Vietti, ottavo con il crono di 1’36”997. Completano la Top-10 l’americano Joe Roberts (1’37”023), che è anche caduto durante la sessione, e lo spagnolo Marcos Ramirez (1’37”023).

Diciottesimo posto per il terzo ed ultimo italiano in pista, Dennis Foggia, che ha chiuso con il tempo di 1’37”684.