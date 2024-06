Moto2, Joe Roberts in pole position al Mugello davanti a Garcia. 7° Pasini, forfait di Aldeguer

Joe Roberts fa il colpaccio e conquista un po’ a sorpresa la pole position al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2024, settimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Quinta affermazione della carriera in qualifica nella categoria intermedia del Motomondiale per lo statunitense del team OnlyFans American Racing, che ha battuto le Boscoscuro con il nuovo record della pista toscana in 1’49″877.

Roberts ha fatto meglio dello spagnolo leader del campionato Sergio Garcia per 78 millesimi, mentre la prima fila della griglia verrà completata in terza posizione da Alonso Lopez con un gap di 255 millesimi dalla vetta. Seconda fila dello schieramento formata nell’ordine da Manuel Gonzalez, Darryn Binder e Marcos Ramirez, subito davanti alla wild card Mattia Pasini che ha ottenuto a 38 anni un notevole settimo posto (a 533 millesimi dalla pole) rivelandosi il migliore degli italiani.

Gli altri centauri azzurri, che partecipano al Mondiale Moto2 a tempo pieno, dovranno rimontare da più lontano: 10° Celestino Vietti, 16° Tony Arbolino e 25° Dennis Foggia, eliminato in Q1. Da segnalare il forfait del talento spagnolo Fermin Aldeguer, futuro pilota Ducati in MotoGP nel 2025, che non è sceso in pista in Q2 (classificandosi dunque 18°) per problemi al collo.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ITALIA MOTO2 2024

1 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX Q2 1’49.877 6 7 295.0

2 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets – MSI BOSCOSCURO Q2 1’49.955 2 5 0.078 0.078 297.5

3 21 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO Q2 1’50.132 7 8 0.255 0.177 298.3

4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q2 1’50.248 2 7 0.371 0.116 295.0

5 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX Q2 1’50.346 6 7 0.469 0.098 301.6

6 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX Q2 1’50.358 6 7 0.481 0.012 298.3

7 19 Mattia PASINI ITA Team Ciatti Boscoscuro BOSCOSCURO Q2 1’50.410 2 8 0.533 0.052 299.1

8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 1’50.450 2 7 0.573 0.040 295.0

9 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX Q2 1’50.497 3 6 0.620 0.047 297.5

10 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’50.505 6 7 0.628 0.008 295.8

11 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX Q2 1’50.551 7 7 0.674 0.046 297.5

12 79 Ai OGURA JPN MT Helmets – MSI BOSCOSCURO Q2 1’50.573 6 6 0.696 0.022 295.8

13 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q2 1’50.576 2 6 0.699 0.003 299.1

14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’50.759 7 7 0.882 0.183 298.3

15 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX Q2 1’50.796 2 6 0.919 0.037 300.0

16 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’50.894 2 7 1.017 0.098 295.8

17 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q2 1’51.064 3 7 1.187 0.170 293.4

18 54 Fermin ALDEGUER SPA MB Conveyors SpeedUp BOSCOSCURO P2 1’50.146 0.220

19 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q1 1’50.850 2 7 (*) 0.267 293.4

20 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX Q1 1’50.974 7 7 (*) 0.391 0.124 294.2

21 17 Daniel MUÑOZ SPA Pertamina Mandalika GAS UP Team KALEX Q1 1’51.033 5 7 (*) 0.450 0.059 295.8

22 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’51.170 7 7 (*) 0.587 0.137 300.8

23 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’51.180 6 7 (*) 0.597 0.010 302.5

24 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX Q1 1’51.186 7 7 (*) 0.603 0.006 298.3

25 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’51.380 6 7 (*) 0.797 0.194 298.3

26 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX Q1 1’51.503 7 7 (*) 0.920 0.123 307.6

27 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX Q1 1’51.584 7 7 (*) 1.001 0.081 302.5

28 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Team KALEX Q1 1’51.719 2 8 (*) 1.136 0.135 300.8

29 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX Q1 1’51.831 2 8 (*) 1.248 0.112 299.1

30 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD Q1 1’52.066 2 8 (*) 1.483 0.235 293.4

31 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD Q1 1’53.449 2 8 (*) 2.866 1.383 291.1